О том, сколько следует отдать, чтобы стать владельцем жилья в Варшаве, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Fakt.

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Цены на жилье в Варшаве

Варшава является городом с крупнейшим рынком недвижимости в Польше. По данным Главного управления статистики, именно в столице фиксируют каждую девятую операцию купли-продажи вторичной квартиры.

Однако интересно, что хотя цены в Варшаве являются одними из самых высоких в стране, Сопот опережает ее по стоимости квадратного метра. В среднем квадрат в Варшаве стоит 17 521 злотый, то есть почти 180 тысяч гривен.

К слову, в соответствии с данными DIM.RIA средняя цена на квадратный метр квартиры в Киеве составляет 81 914 гривен, что более чем в 2 раза меньше, чем в Варшаве.

Сколько стоит жилье в разных районах

Самым дорогим районом в Варшаве является Средний город. Цена квадратного метра там в среднем составляет 22 тысяч злотых, то есть более 225 тысяч гривен. Зато в районе Весола – 12,7 тысяч злотых или 130 тысяч гривен. Разница между ценами на жилье в этих двух районах составляет аж 73%.

За пределами центра города высокие цены на квартиры в таких районах:

Вилянуве – 19,5 тысячи злотых за квадратный метр (почти 200 тысяч гривен);

Мокотуве – 18,7 тысяч злотых (191 тысяча гривен);

Жолибоже – 18,6 тысяч злотых (190 тысяч гривен);

Воли – 18,5 тысяч злотых (189 тысяч гривен).



Самые дорогие квартиры в Варшаве – в районе центра города / Фото Emptywords

Зато самые низкие цены на квартиры – в отдаленных от центра Варшавы районах:

Вавере – 14,1 тысячи злотых (144 тысячи гривен);

Бялоленце – 13,2 тысячи злотых (135 тысяч гривен);

Рембертуве – 13 тысяч злотых (133 тысячи гривен);

Весоле – 12,7 тысячи злотых (130 тысяч гривен).

Что еще влияет на цену жилья

Цены на квартиры зависят не только от местоположения, но и от размера помещения и количества комнат.

Согласно анализу Morizon-Gratka Group, средняя цена однокомнатной квартиры в Варшаве составляет 569 тысяч злотых (5 миллионов 830 тысяч гривен). Двухкомнатные квартиры в среднем стоят 799 тысяч злотых (8 миллионов 186 тысяч гривен), а трехкомнатные – 975 тысяч злотых (9 миллионов 989 тысяч гривен).