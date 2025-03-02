Про те, скільки слід віддати, аби стати власником житла у Варшаві, 24 Канал розповідає з посиланням на Fakt.
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Ціни на житло у Варшаві
Варшава є містом з найбільшим ринком нерухомості в Польщі. За даними Головного управління статистики, саме у столиці фіксують кожну дев'яту операцію купівлі-продажу вторинної квартири.
Однак цікаво, що хоч ціни у Варшаві є одними з найвищих у країні, Сопот випереджає її за вартістю квадратного метра. У середньому квадрат у Варшаві коштує 17 521 злотий, тобто майже 180 тисяч гривень.
До слова, відповідно до даних DIM.RIA середня ціна на квадратний метр квартири у Києві становить 81 914 гривень, що у понад 2 рази менше, ніж у Варшаві.
Скільки коштує житло в різних районах
Найдорожчим районом у Варшаві є Середмістя. Ціна квадратного метра там у середньому становить 22 тисяч злотих, тобто понад 225 тисяч гривень. Натомість у районі Весола – 12,7 тисячі злотих або 130 тисяч гривень. Різниця між цінами на житло у цих двох районах становить аж 73%.
За межами центру міста високі ціни на квартири у таких районах:
- Вілянуві – 19,5 тисячі злотих за квадратний метр (майже 200 тисяч гривень);
- Мокотуві – 18,7 тисячі злотих (191 тисяча гривень);
- Жолібожі – 18,6 тисячі злотих (190 тисяч гривень);
- Волі – 18,5 тисячі злотих (189 тисяч гривень).
Найдорожчі квартири у Варшаві – у районі Середмістя / Фото Emptywords
Натомість найнижчі ціни на квартири – у віддалених від центру Варшави районах:
- Вавері – 14,1 тисячі злотих (144 тисячі гривень);
- Бялоленці – 13,2 тисячі злотих (135 тисяч гривень);
- Рембертуві – 13 тисяч злотих (133 тисячі гривень);
- Весолі – 12,7 тисячі злотих (130 тисяч гривень).
Що ще впливає на ціну житла
Ціни на квартири залежать не тільки від місця розташування, а й від розміру помешкання та кількості кімнат.
Згідно з аналізом Morizon-Gratka Group, середня ціна однокімнатної квартири у Варшаві становить 569 тисяч злотих (5 мільйонів 830 тисяч гривень). Двокімнатні квартири в середньому коштують 799 тисяч злотих (8 мільйонів 186 тисяч гривень), а трикімнатні – 975 тисяч злотих (9 мільйонів 989 тисяч гривень).