Про те, скільки слід віддати, аби стати власником житла у Варшаві, 24 Канал розповідає з посиланням на Fakt.

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Ціни на житло у Варшаві

Варшава є містом з найбільшим ринком нерухомості в Польщі. За даними Головного управління статистики, саме у столиці фіксують кожну дев'яту операцію купівлі-продажу вторинної квартири.

Однак цікаво, що хоч ціни у Варшаві є одними з найвищих у країні, Сопот випереджає її за вартістю квадратного метра. У середньому квадрат у Варшаві коштує 17 521 злотий, тобто майже 180 тисяч гривень.

До слова, відповідно до даних DIM.RIA середня ціна на квадратний метр квартири у Києві становить 81 914 гривень, що у понад 2 рази менше, ніж у Варшаві.

Скільки коштує житло в різних районах

Найдорожчим районом у Варшаві є Середмістя. Ціна квадратного метра там у середньому становить 22 тисяч злотих, тобто понад 225 тисяч гривень. Натомість у районі Весола – 12,7 тисячі злотих або 130 тисяч гривень. Різниця між цінами на житло у цих двох районах становить аж 73%.

За межами центру міста високі ціни на квартири у таких районах:

Вілянуві – 19,5 тисячі злотих за квадратний метр (майже 200 тисяч гривень);

Мокотуві – 18,7 тисячі злотих (191 тисяча гривень);

Жолібожі – 18,6 тисячі злотих (190 тисяч гривень);

Волі – 18,5 тисячі злотих (189 тисяч гривень).



Найдорожчі квартири у Варшаві – у районі Середмістя / Фото Emptywords

Натомість найнижчі ціни на квартири – у віддалених від центру Варшави районах:

Вавері – 14,1 тисячі злотих (144 тисячі гривень);

Бялоленці – 13,2 тисячі злотих (135 тисяч гривень);

Рембертуві – 13 тисяч злотих (133 тисячі гривень);

Весолі – 12,7 тисячі злотих (130 тисяч гривень).

Що ще впливає на ціну житла

Ціни на квартири залежать не тільки від місця розташування, а й від розміру помешкання та кількості кімнат.

Згідно з аналізом Morizon-Gratka Group, середня ціна однокімнатної квартири у Варшаві становить 569 тисяч злотих (5 мільйонів 830 тисяч гривень). Двокімнатні квартири в середньому коштують 799 тисяч злотих (8 мільйонів 186 тисяч гривень), а трикімнатні – 975 тисяч злотих (9 мільйонів 989 тисяч гривень).