Про те, що зміниться та на що потрібно звернути увагу, 24 Канал розповідає з посиланням на InPoland.

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Зростання вартості оренди через нові правила

У Польщі у 2025 році набудуть чинності нові правила оренди житла. Через це у країні очікують значне зростання вартості квартир, які здають в оренду. Особливо це стосуватиметься таких міст: Варшава, Краків, Вроцлав, Гданськ.

Пов'язане це з тим, що попит на оренду житла підвищився, а також у країні фіксують загальне економічне зростання. Тому доступне житло все важче знайти.

Програма для українських біженців

Для підтримки біженців з України в Польщі запровадили програму "Крок до Дому". У її межах допомагають з пошуком та орендою квартири чи будинку. Зокрема, йдеться про фінансову підтримку, консультації з фахівцями й покриття витрат на послуги рієлтора, юриста та страхування.

Взяти участь у цій програмі можна за умов, якщо люди:

перетнули кордон Польщі після 24 лютого 2022 року;

мають дохід на родину від 3 до 4,5 тисячі злотих (залежно від регіону);

готові укласти договір оренди терміном щонайменше 12 місяців.



Для українських біженців у Польщі діє програма "Крок до Дому" / Фото dity.in.ua

Які нові правила рекомендує Європа

Євросоюз посилює контроль над короткостроковою орендою житла. Польща також повинна пристосовуватися до нових правил. Серед рекомендацій – створення реєстру житла для короткострокової оренди, встановлення чітких правил такої оренди й визначення самого поняття "короткострокова оренда". Зміни можуть вплинути на доступність помешкань для тих, хто орендує їх на тривалий час. Це стосується й українців.

Тому рекомендують стежити за офіційними повідомленнями та враховувати нові правила на ринку нерухомості.