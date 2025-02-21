О том, что изменится и на что нужно обратить внимание, 24 Канал рассказывает со ссылкой на InPoland.

Читайте также Появились новые возможности: какие цены на жилье в Австрии и где купить дом выгоднее всего

Рост стоимости аренды из-за новых правил

В Польше в 2025 году вступят в силу новые правила аренды жилья. Из-за этого в стране ожидают значительный рост стоимости квартир, которые сдают в аренду. Особенно это будет касаться таких городов: Варшава, Краков, Вроцлав, Гданьск.

Связано это с тем, что спрос на аренду жилья повысился, а также в стране фиксируют общий экономический рост. Поэтому доступное жилье все труднее найти.

Программа для украинских беженцев

Для поддержки беженцев из Украины в Польше ввели программу "Шаг к Дому". В ее рамках помогают с поиском и арендой квартиры или дома. В частности, речь идет о финансовой поддержке, консультации со специалистами и покрытие расходов на услуги риелтора, юриста и страхование.

Принять участие в этой программе можно при условиях, если люди:

пересекли границу Польши после 24 февраля 2022 года;

имеют доход на семью от 3 до 4,5 тысячи злотых (в зависимости от региона);

готовы заключить договор аренды сроком не менее 12 месяцев.



Для украинских беженцев в Польше действует программа "Шаг к Дому" / Фото dity.in.ua

Какие новые правила рекомендует Европа

Евросоюз усиливает контроль над краткосрочной арендой жилья. Польша также должна приспосабливаться к новым правилам. Среди рекомендаций – создание реестра жилья для краткосрочной аренды, установление четких правил такой аренды и определение самого понятия "краткосрочная аренда". Изменения могут повлиять на доступность помещений для тех, кто арендует их на длительное время. Это касается и украинцев.

Поэтому рекомендуют следить за официальными сообщениями и учитывать новые правила на рынке недвижимости.