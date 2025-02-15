О рынке недвижимости Австрии и актуальных ценах на дома 24 Канал рассказывает со ссылкой на Austria-Today.

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Рынок жилья Австрии

Как говорится в материале, в Австрии фиксируют значительный рост спроса на частные дома. В то же время цены на недвижимость не имеют четкой тенденции, ведь в некоторых регионах они снижаются, создавая благоприятные условия для покупателей, а в других – дальше растут.

Все больше австрийцев интересуются частными домами. Есть ожидания, что облегчение условий кредитования оживит рынок в 2025 году,

– заявил глава ImmoScout24 в Австрии Маркус Даймек.

Важным фактором станет отмена жесткого регламента KIM в конце июня, что предусматривает упрощение получения ипотеки.

Где уменьшились цены на недвижимость

Регионы, где стоимость жилья пошла на спад:

Штирия – на 6% до 3 163 евро за квадрат;

Форарльберг – на 5% до 5 500 евро;

Бургенланд – на 3% до 2 423 евро.

Зато цены выросли в таких регионах:

Зальцбург – на 5% до 5 789 евро за квадрат;

Тироль – на 2% до 7 163 евро;

Вена – на 1% до 6 414 евро.

Регионом с самыми дорогими квартирами остается Тироль, за ним – Вена и Зальцбург.



В Тироле самая дорогая недвижимость в Австрии / Фото Sothebys Realty

Сколько стоит дом на 150 квадратов в разных регионах

Средние цены на недвижимость площадью 150 квадратных метров в разных федеральных землях Австрии: