О том, где в Европе недвижимость самая дорогая, а где самая дешевая, 24 Канал рассказывает со ссылкой на анализ сервиса Numbeo.
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Европейские города, где жилье самое дорогое
В десятку европейских городов, в которых самое дорогое жилье, попали сразу 5 городов Швейцарии. Она имеет такой вид:
- Цюрих, Швейцария – 24 373,68 доллара стоит квадратный метр в квартире в центре города;
- Лондон, Великобритания – 19 784,45 доллара за квадрат;
- Женева, Швейцария – 18 210,40 доллара;
- Лозанна, – Швейцария – 17 490,72 доллара;
- Берн, Швейцария – 13 239,81 доллара;
- Париж – 12 553,20 доллара;
- Мюнхен, Германия – 12324,69 доллара;
- Люксембург, Люксембург – 10 968,74 доллара;
- Вена, Австрия – 10242,24 доллара;
- Стокгольм, Швеция – 9 941,31 доллар.
Женева – город, в котором одни из самых высоких цен на жилье в Европе / Фото Pexels
Города Европы с самыми дешевыми квартирами
Меньше всего в Европе следует выложить за квартиры в Украине, государстве-агрессоре, Румынии, Болгарии, Молдове. Украинские города попали в пятерку крупных городов с самым дешевым жильем (129, 130 и 131 позиции из 132):
- Харьков – 1 120,62 доллара за квадратный метр квартиры в центре города;
- Днепр – 1 237,29 доллара;
- Одесса – 1 277,30 доллара.
Чуть более высокую позицию в рейтинге (119) занял Львов, где средняя цена за квадрат квартиры в центре города составляет 1 875,25 доллара. Самое же высокое место в списке Киев (106 позиция) с ценой 2 236,43 доллара за квадратный метр.