О том, где в Европе недвижимость самая дорогая, а где самая дешевая, 24 Канал рассказывает со ссылкой на анализ сервиса Numbeo.

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Европейские города, где жилье самое дорогое

В десятку европейских городов, в которых самое дорогое жилье, попали сразу 5 городов Швейцарии. Она имеет такой вид:

Цюрих, Швейцария – 24 373,68 доллара стоит квадратный метр в квартире в центре города;

Лондон, Великобритания – 19 784,45 доллара за квадрат;

Женева, Швейцария – 18 210,40 доллара;

Лозанна, – Швейцария – 17 490,72 доллара;

Берн, Швейцария – 13 239,81 доллара;

Париж – 12 553,20 доллара;

Мюнхен, Германия – 12324,69 доллара;

Люксембург, Люксембург – 10 968,74 доллара;

Вена, Австрия – 10242,24 доллара;

Стокгольм, Швеция – 9 941,31 доллар.



Женева – город, в котором одни из самых высоких цен на жилье в Европе / Фото Pexels

Города Европы с самыми дешевыми квартирами

Меньше всего в Европе следует выложить за квартиры в Украине, государстве-агрессоре, Румынии, Болгарии, Молдове. Украинские города попали в пятерку крупных городов с самым дешевым жильем (129, 130 и 131 позиции из 132):

Харьков – 1 120,62 доллара за квадратный метр квартиры в центре города;

Днепр – 1 237,29 доллара;

Одесса – 1 277,30 доллара.

Чуть более высокую позицию в рейтинге (119) занял Львов, где средняя цена за квадрат квартиры в центре города составляет 1 875,25 доллара. Самое же высокое место в списке Киев (106 позиция) с ценой 2 236,43 доллара за квадратный метр.