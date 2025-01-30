Про те, де в Європі нерухомість найдорожча, а де найдешевша, 24 Канал розповідає з посиланням на аналіз сервісу Numbeo.
Читайте також У популярній серед туристів європейській столиці ввели жорсткі обмеження на оренду житла
Європейські міста, де житло найдорожче
У десятку європейських міст, в яких найдорожче житло, потрапили одразу 5 міст Швейцарії. Вона має такий вигляд:
- Цюрих, Швейцарія – 24 373,68 долара коштує квадратний метр у квартирі в центрі міста;
- Лондон, Велика Британія – 19 784,45 долара за квадрат;
- Женева, Швейцарія – 18 210,40 долара;
- Лозанна, – Швейцарія – 17 490,72 долара;
- Берн, Швейцарія – 13 239,81 долара;
- Париж – 12 553,20 долара;
- Мюнхен, Німеччина – 12324,69 долара;
- Люксембург, Люксембург – 10 968,74 долара;
- Відень, Австрія – 10242,24 долара;
- Стокгольм, Швеція – 9 941,31 долара.
Женева – місто, в якому одні з найвищих цін на житло в Європі / Фото Pexels
Міста Європи з найдешевшими квартирами
Найменше в Європі слід викласти за квартири в Україні, державі-агресорці, Румунії, Болгарії, Молдові. Українські міста потрапили у п'ятірку великих міст з найдешевшим житлом (129, 130 і 131 позиції з 132):
- Харків – 1 120,62 долара за квадратний метр квартири в центрі міста;
- Дніпро – 1 237,29 долара;
- Одеса – 1 277,30 долара.
Трохи вищу позицію в рейтингу (119) посів Львів, де середня ціна за квадрат квартири в центрі міста становить 1 875,25 долара. Найвище ж у списку Київ (106 позиція) з ціною 2 236,43 долара за квадратний метр.