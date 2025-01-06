Відповідний закон ухвалили у листопаді 2024 року. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на AFP.

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Обмеження на оренду житла в Афінах

Згідно з новим законодавством, у столиці Греції ввели річну заборону на реєстрацію нових квартир для короткострокової оренди. Обмеження стосуються понад десяти центральних районів Афін.

Власники помешкань мали до 31 грудня задекларувати нові об'єкти у цих районах. За порушення нових правил каратимуть штрафом у розмірі не менше 20 тисяч євро.

Попит досягає піку під час жвавого літнього туристичного сезону, однак у багатьох районах Афін, де проживає робітничий клас, багато років звучать скарги на низьку доступність житла й високі ціни на нього,

– йдеться у матеріалі.

Водночас закон передбачає податкові пільги для власників нерухомості, які переходять від короткострокової до довгострокової оренди.

За інформацією американської компанії AirDNA, в Афінах є приблизно 18 тисяч квартир, які здають в оренду на Airbnb і Vrbo.



Обмеження на короткострокову оренду житла в Афінах діятимуть рік / Фото Depositphotos

Попередні спроби влади обмежити оренду

Грецька влада не вперше намагається обмежити короткострокову оренду. У 2024 році Афіни запровадили низку правил, зокрема обов'язкове професійне ліцензування для осіб, які здають в оренду понад два об'єкти нерухомості, а також суворі вимоги щодо здоров'я та безпеки для тих, хто орендує.

Майно також має відповідати різним стандартам вентиляції та страхування, хоча критики стверджують, що ці правила неефективні в довгостроковій перспективі.