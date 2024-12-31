Що ж змінюється у питаннях оренди помешкання в Німеччині у новому році, 24 Канал розповідає з посиланням на Ausnews.

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Які зміни будуть з 2025 року

Орендарів, орендодавців та власників житла чекають нові правила. Зокрема, зміни стосуватимуться питання вартості викидів діоксиду вуглецю, енергоефективного будівництва та податкових змін.

Реформа житлових виплат. Їх розширять, аби охопити більше родин. Підвищені ліміти доходу та спрощені процедури подання заяв допоможуть матерям або батькам, які самі виховують дітей.

Вимоги до ізоляції труб. Закон про будівельну енергетику зобов'язує покращити ізоляцію труб опалення й водопостачання. Якщо власники помешкань не виконають цієї вимоги, то будуть змушені заплатити штраф.

Тарифи на постачання електроенергії. У країні можуть знизити винагороду за сонячну електроенергію. Натомість планують запровадити одноразові субсидії. Власникам сонячних систем рекомендують зосередитися на споживанні електроенергії, аби знизити витрати.



Оренда житла у Німеччині у 2025 році змінюється / Фото unsplash.com

Податок за викиди діоксиду вуглецю. Цей податок і надалі зростатиме. А це означає, що опалення на викопному паливі стане відчутно дорожчим. Орендодавці та орендарі ділять додаткові витрати залежно від рівня модернізації об'єкта.

Енергоефективний будинок 40 як стандарт нового будівництва. У 2025 році нові будинки мають відповідати стандарту "Енергоефективний будинок 40". Тобто його енергоефективність має бути меншою, ніж 40 кіловатів у годину на квадратний метр у рік. Така зміна означає збільшення вартості будівництва, однак і державні субсидії та зниження експлуатаційних витрат.

Будівлі типу E: У країні вводять новий стандарт "Будівля типу E". Він даватиме можливість швидше та дешевше збудувати будинок.

Реформа податку на нерухомість. З 2025 року податок на нерухомість розраховуватимуть за новою схемою. Податки можуть збільшитися або зменшитися залежно від регіону.

Соціальне житло й енергія

У Німеччині соціальне житло знову буде пріоритетом для забудовників. З 2025 року некомерційні житлові компанії отримуватимуть податкові пільги. Завдяки цьому на ринку мають з'явитися більше доступних квартир.

Збір за викиди діоксиду вуглецю продовжить зростати. Той, хто опалює помешкання газом чи нафтою, платитиме більше. Додаткові витрати ділитимуть між орендодавцями та орендарями, а частка залежатиме від рівня енергоефективності будівлі.

Податок на нерухомість у 2025 році перерахують. Після реформи старі розрахунки вже не застосовуватимуть. Ця зміна зачепить не тільки власників нерухомості, а й орендарів, адже податок входить до експлуатаційних витрат.