Ключовий тренд в Європі базується на тому, що наступного року бізнес інвестуватиме насамперед у житло та логістичний сектор. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Property Forum, який цитує звіт глобальної консалтингової компанії Knight Frank.

Зверніть увагу Краків випередив Дубай: у Польщі шаленими темпами зростають ціни на нерухомість

Чого очікують на ринку нерухомості Європи у 2025 році

У звіті йдеться про те, що прибутковість першокласної логістики стабілізувалася на багатьох ринках і починає скорочуватися в таких містах як Мадрид та Амстердам.

Аналітики заявляють, що сектор роздрібної торгівлі знову викликає інтерес в інвесторів. Офісний сектор, який має обмежену пропозицію основних активів, залишається пріоритетним для внутрішніх вкладень.

Європейські ринки нерухомості готові до відновлення. Стабілізація цін і потенційна зміна монетарної політики готують основу для відновлення й викликають обережний оптимізм інвесторів,

– пояснює директор Knight Frank Майк Боуден.

Прогнози для країн

У Чехії очікують зростання інвестиційної активності у 2025 році. Внутрішні покупці зберігають домінування (понад 80% ринку). Ця тенденція, ймовірно, збережеться й надалі.

Водночас наступного року прогнозують подальше зниження попиту на офісні приміщення через скорочення чисельності персоналу в секторі IT, який є найбільшим рушієм попиту, а також підвищення податків.

Ставки оренди, які зросли на 1 – 2 євро за квадратний метр у ключових місцях за останні роки, стабілізуються у 2025 році. Майбутнє підвищення залежить від економічних показників, однак в нові проєкти на 2026 – 2027 роки вже закладена підвищена орендна плата.



У 2025 році в багатьох країнах Європи очікують зростання інвестиційної активності / Фото Pexels

На ринку нерухомості Німеччини прогнозують активність інвесторів через пом'якшення грошово-кредитної політики. Крім того, збільшення кількості офісних приміщень, що працюють за принципами ESG, сприятиме зростанню орендної плати.

Довідка. Абревіатура ESG розшифровується англійською як Environmental (навколишнє середовище), Social (соціальний аспект) та Governance (управління) – конкретні якісні та кількісні чинники, за якими оцінюють вплив бізнесу на екологію, суспільство та якість управління компаніями.

Ринок Франції вступає в новий цикл – сектори роздрібної торгівлі та логістики мають потенціал для зростання на тлі відновлення споживання домашніх господарств.

В Італії очікують, що обсяги транзакцій по всій країні зростуть до середнього рівня за 10 років. Аналітики прогнозують там стійкий інтерес до логістичних, житлових і готельних активів.

В Іспанії економічна динаміка сприяє зростанню на ринку нерухомості. У країні очікують здорожчання оренди у секторах з високим попитом, зокрема на офіси та логістику.

Крім того, аналітики прогнозують зростання цін на елітне житло в Європі та світі після значного здешевлення в часи пандемії коронавірусу.