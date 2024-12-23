В eXp Realty склали список з 30 великих міст, в яких найбільше зростають ціни на нерухомість. Про те, які населені пункти туди ввійшли, 24 Канал розповідає з посиланням на Puls Biznesu.

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Польські міста – у лідерах за темпами подорожчання нерухомості

Краків посів перше місце зі зростанням цін на нерухомість на 25% за рік, а Варшава – четверте з 14,2%. Друге місце в рейтингу займає Дубай зі зростанням на 19,4%, а третє – Мадрид з 18,9%.

Двозначне зростання зафіксували також у Барселоні – на 10,8%, Абу-Дабі - на 10%. Для порівняння нерухомість у Лос-Анджелесі дорожчала значно повільніше – на 1,9%. У Сіднеї та Мілані зростання фіксували на рівні 1,6%, у Римі й Делі – 1,5%, в Єрусалимі – 1,2%, а в Гамбурзі – 0,3%.

Крім того, у 7 мегаполісах, які аналітики враховували в аналізі, ціни за квадратний метр нерухомості навпаки пішли вниз. Найвідчутніше подешевшання зафіксували у Берліні та Парижі – на 6,2% і 5,5% відповідно.



У Кракові рекордно зросли ціни на нерухомість / Фото Jan Graczyński

Чому в Польщі ціни на нерухомість так підстрибнули

Є декілька причин відчутного зростання вартості нерухомості у Польщі:

Величезний дефіцит житла на рівні 2 – 3 мільйонів квартир. Це відрізняє країну від більшості європейських сусідів і світових мегаполісів, в яких насиченість ринку значна вища.

Експерт порталу RynekPierwotny.pl Ярослав Єнджинський зауважив, що нестача квартир у Польщі продовжує стимулювати зростання цін, попри тенденції у світі.

Дефіцит посилюється внутрішньою міграцією поляків із сіл та маленьких містечок до великих міст.

Купівля житла – популярна серед поляків форма інвестицій. Приблизно 70% населення вважають нерухомість найкращим способом вкладення заощаджень.

І хоча ціни на житло в Польщі зростають, а місцеві вважають їх високими, порівняно з іншими країнами Європи нерухомість у Польщі все ж відносно доступна, і ризик "цінової бульбашки" майже відсутній.

Щодо прогнозів на 2025 рік, то експерти обережні в цьому. Вони зазначають, що ціни залежатимуть від урядової політики щодо нових програм підтримки, рівня інфляції, а також рішень щодо процентних ставок.