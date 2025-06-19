У Львові однокімнатну квартиру можна орендувати за ціною від 4 000 – 5 тисяч гривень на місяць. Переважно це квартири у дво- або триповерхових будинках, площею від 20 до 35 квадратних метрів. 24 Канал розповідає про три бюджетні квартири, які зараз доступні на ринку, посилаючись на дані оголошень з OLX.

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Найбюджетніші варіанти оренди у Львові

Квартира в Личаківському районі за 6 500 гривень



Спальня у квартирі за 6,5 тисячі гривень / Фото OLX

Однокімнатна квартира розташована у двоповерховому будинку типу совмін. Загальна площа – 25 метрів квадратних.

Помешкання в досить гарному стані й обладнане всім необхідним. У квартирі є електрочайник, плита, холодильник, духова шафа, бойлер тощо. Опалення, водопостачання та інтернет під час вимкнень світла працюватимуть. На відстані 500 метрів звідти є ринок, ТРЦ, супермаркет, зупинка транспорту.

Квартира в Галицькому районі за 6 500 гривень



Спальня з розкладним диваном і робочою зоною / Фото OLX

Квартира площею 20 квадратів розташована на цокольному поверсі 3-поверхового будинку. Оскільки це Галицький район, то житло розташоване або в самому центрі міста або дуже близько до центру.

Квартира також у досить гарному стані, є всі необхідні меблі та техніка, наприклад мініхолодильник та пральна машина. Вся необхідна інфраструктура поблизу, зокрема, лікарня, навчальні заклади, відділення пошти, зупинка тощо.

Квартира на Сихові за 7 000 гривень



Простора спальня / Фото OLX

Це житло серед трьох найбюджетніших має найбільшу площу – 30 метрів квадратних. Воно розташоване на верхньому поверсі 2-поверхового будинку. Серед переваг автор оголошення виокремлює: зручне розташування, наявність прибудинкової території, а також індивідуальне пічне опалення. Ремонт у квартирі не найкращий, але вона в житловому стані.