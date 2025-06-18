Найдешевші пропозиції з ремонтом на вторинному ринку Львова починаються від 29 – 30 тисяч доларів. Це зазвичай квартири малої площі (20 – 30 квадратів) у старому житловому фонді або в переобладнаних гуртожитках, розповідає 24 Канал, посилаючись на OLX Нерухомість.

Зверніть увагу Від 17 до 65 тисяч доларів: де квартири найдорожчі, а де – найдешевші

Найдешевші квартири у Львові на вторинному ринку

Кавалерка на Підзамче за 29 500 доларів



Однокімнатна квартира на Підзамче / Фото OLX

Квартира, площею 18 квадратів, розташована на першому поверсі в "польському люксі". Є спальня, окрема кухня, власний санвузол, але, щоправда, відокремлений від основної площі. Квартира в гарному житловому стані з усіма необхідними комунікаціями.

Квартира на Тракті Глинянському за 33 тисячі доларів



Квартира в колишньому гуртожитку / Фото DIM.RIA

Загальна площа квартири – 23 квадрати. В основній кімнаті поєднано кухню та спальне місце, тобто це квартира студія. Поза основною площею – індивідуальний санвузол та душ. Розташована на 4 поверсі 5-поверхового будинку.

Квартира з підвалом на Богдана Хмельницького за 36 тисяч доларів



Квартира зі старим ремонтом / Фото OLX

Ще один бюджетний варіант у мікрорайоні Підзамче. Загальна площа – 24 квадрати, а також є підвал площею 5 квадратів. Вона не в такому гарному стані, як попередні помешкання, але в житловому. Квартира розташована на верхньому поверсі 2-поверхового будинку.

Смартквартира у ближньому центрі за 38,9 тисячі доларів



Крихітна квартира з гарним ремонтом / Фото OLX

Площа квартири всього лише 15 метрів квадратних. Однак всередині помістився повноцінний санвузол, є спальне місце, шафа для зберігання речей та мінікухня. Опалення – електричне, є водопостачання та бойлер. Житло розташоване поблизу костелу Ольги та Єлизавети, тобто в ближному центрі Львова.