Самые дешевые предложения с ремонтом на вторичном рынке Львова начинаются от 29 – 30 тысяч долларов. Это обычно квартиры малой площади (20 – 30 квадратов) в старом жилом фонде или в переоборудованных общежитиях, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на OLX Недвижимость.

Обратите внимание От 17 до 65 тысяч долларов: где квартиры самые дорогие, а где – самые дешевые

Самые дешевые квартиры во Львове на вторичном рынке

Кавалерка на Подзамче за 29 500 долларов



Однокомнатная квартира на Подзамче / Фото OLX

Квартира, площадью 18 квадратов, расположена на первом этаже в "польском люксе". Есть спальня, отдельная кухня, собственный санузел, но, правда, отделен от основной площади. Квартира в хорошем жилом состоянии со всеми необходимыми коммуникациями.

Квартира на Тракте Глинянском за 33 тысячи долларов



Квартира в бывшем общежитии / Фото DIM.RIA

Общая площадь квартиры – 23 квадрата. В основной комнате совмещены кухня и спальное место, то есть это квартира студия. Вне основной площади – индивидуальный санузел и душ. Расположена на 4 этаже 5-этажного дома.

Квартира с подвалом на Богдана Хмельницкого за 36 тысяч долларов



Квартира со старым ремонтом / Фото OLX

Еще один бюджетный вариант в микрорайоне Подзамче. Общая площадь – 24 квадрата, а также есть подвал площадью 5 квадратов. Она не в таком хорошем состоянии, как предыдущие квартиры, но в жилом. Квартира расположена на верхнем этаже 2-этажного дома.

Смартквартира в ближнем центре за 38,9 тысяч долларов



Крошечная квартира с хорошим ремонтом / Фото OLX

Площадь квартиры всего лишь 15 квадратных метров. Однако внутри поместился полноценный санузел, есть спальное место, шкаф для хранения вещей и мини-кухня. Отопление – электрическое, есть водоснабжение и бойлер. Жилье расположено вблизи костела Ольги и Елизаветы, то есть в ближнем центре Львова.