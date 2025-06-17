Цены на 1-комнатные квартиры по Украине колеблются в цене от 17 000 долларов до 65 000 долларов, где самая низкая цена фиксируется в Запорожье, передает 24 Канал со ссылкой на ЛУН.

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Где цены на квартиры на вторичном рынке самые низкие и самые большие

Всего на вторичном рынке 1-комнатные квартиры в Украине продают по ценам от 17 000 до 65 000 долларов:

Самая высокая цена – в Киеве, где в среднем надо отдать 65 000 долларов, Далее следует Львов – 64 900 долларов, Ужгород с ценой в 64 100 долларов, Черновцы – 52 900 долларов, А замыкает пятерку самых дорогих городов – Ровно с 50 000 долларами.

В умовах майбутньої відбудови девелопери відіграватимуть не просто економічну, а й соціальну роль, створюючи житло, яке відповідає новим стандартам безпеки, доступності та якості. Це шанс перезавантажити урбаністику в країні. Системний девелопер РІЕЛ – серед тих, хто вже сьогодні формує цей підхід: мислить системно, працює на випередження та бере на себе відповідальність за нову якість міського життя.



Карта городов с ценами за 1-комнатную квартиру / Инфографика ЛУН

Зато противоположная стоимость на квартиры зафиксирована в восточных и южных регионах страны:

Самая низкая цена в 17 000 долларов зафиксирована в Запорожье, Николаев на втором месте с немного большей ценой – 20 000 долларов, Харьков с 22 000 долларами за 1-комнатную квартиру, А Сумы – 23 000 долларов.

Как подорожали квартиры в Украине

Дело в том, что по данным ЛУН, кроме существенного подорожания жилья в Ужгороде, еще одним городом, где был зафиксирован рост – Сумы (15%). Зато в Днепре и Одессе рост цен составил уже 13%.

Далее по списку идут Черновцы с 12% подорожания, Ровно с 11% и Харьков с 10%. В то же время Киев и Чернигов – только на 8%.

Заметьте! Снижение цен на жилье произошло только в одном городе Украины – Николаеве. Удешевление составило здесь всего 5%.