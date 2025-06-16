Правда, за последние полгода цены на квартиры во Львове достаточно стабильные, а в Киеве стоимость идет вверх. Об этом свидетельствуют аналитические данные онлайн-платформы недвижимости ЛУН, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Более 11 тысяч за "однушку": в каких областях аренда квартиры самая дорогая

Какие цены на квартиры в Киеве в июне

За последние полгода жилье на вторичном рынке в Киеве подорожало:

однокомнатные – на 8% до 65 тысяч долларов;

двухкомнатные – на 5% до 100 тысяч долларов;

трехкомнатные – на 9% до 150 тысяч долларов.

Цены на недвижимость во многом зависят от района ее расположения. Самые низкие цены сейчас Деснянском районе. Там однокомнатную квартиру можно купить за 41 тысячу долларов.

Самые высокие цены – традиционно на Печерске. Там стоимость однокомнатных квартир в среднем составляет 118 тысяч долларов.



Цены на однокомнатные квартиры в Киеве по районам / Данные ЛУН

Что касается цен на первичном рынке, то квадратный метр в новостройках стоит в среднем 1250 долларов. Цена выросла незначительно – на 2% за полгода.

Сколько стоят квартиры во Львове

На первичном рынке стоимость квадратного метра выросла на 5% и теперь составляет 1380 долларов.

Цены на вторичном рынке остаются стабильными. Подорожали только двухкомнатные квартиры – на 3%. В июне цены следующие:

однокомнатные – 65 тысяч долларов;

двухкомнатные – 93 тысячи долларов;

трехкомнатные – 116 тысяч долларов.

Самые дешевые квартиры в целом продают в Железнодорожном районе. Самые дорогие однокомнатные – в Лычаковском, двухкомнатные – во Франковском, трехкомнатные – в Галицком.



Актуальные цены на вторичке / Данные ЛУН

Итак, на вторичном рынке лидером по ценам на жилье является Киев, а на первичном рынке – Львов таки "обогнал" столицу по стоимости квадратного метра.