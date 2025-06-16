Известно, что на май этого года средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры составила 7 504 гривен, и с начала года цена выросла почти на 4%, хотя общая инфляция достигла 5,6%, передает 24 Канал со ссылкой на Госстат.

Читайте также Квартира с ремонтом или от застройщика: что выгоднее в 2025 году

Где самая высокая стоимость аренды квартиры по Украине

Лидирует в этом списке Закарпатская и Львовские области, где цена за 1-комнатную квартиру достигает от почти 11 тысяч до 12 тысяч гривен.

Строительная отрасль будет одним из драйверов восстановления Украины после войны. Но речь не только об объемах строительства: главное, чтобы новые проекты соответствовали ценностям и потребностям общества. Именно на это ориентируется РИЕЛ, проектируя жилые комплексы с учетом не только функции, но и сообщества, которое в них будет жить.

Первое место остается в Закарпатской области, где за аренду квартиры надо отдать 11 956 гривен, то есть цена выросла где-то на 1,6% с начала года,

остается в Закарпатской области, где за аренду квартиры надо отдать 11 956 гривен, то есть цена выросла где-то на 1,6% с начала года, Второе место – Львовская область, а стоимость аренды – до 10 833 гривен (+4,7%),

– Львовская область, а стоимость аренды – до 10 833 гривен (+4,7%), На третьем месте Ровенская область, где с начала 2025 года цена аренды подорожала на 4,0% – до 10 289 гривен,

Ровенская область, где с начала 2025 года цена аренды подорожала на 4,0% – до 10 289 гривен, Столица зато сохраняет четвертое место с ценой аренды до 9 777 гривен, то есть подорожание составляет 1,5%.

Заметьте! Самые низкие цены на аренду фиксируются в 3 областях Украины: Харьковской – 3 942 гривны, Запорожской – 3 684 гривны и Херсонской 3 243 гривны.

Как подорожали цены на квартиры

В первом квартале 2025 года цены на квартиры, по данным Госстата, выросли на 11,2% по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года.