Согласно данным ЛУН, за последние 6 месяцев цены на жилье в городе выросли почти во всех сегментах. О деталях информирует 24 Канал.

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Как меняются цены на жилье в Одессе

По состоянию на 16 июня 2025 года средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Одессе составляет 43 тысячи долларов (на 13% дороже, чем было полгода назад), двухкомнатной – 62 тысячи (рост цен – 13% за полгода), трехкомнатной – 83 тысячи (на 11% дороже, чем полгода назад).

В новостройках квадратный метр стоит в среднем 1 130 долларов. За полгода цены выросли почти на 19%.

На какую недвижимость есть спрос

Самые высокие цены фиксируют в прибрежных районах, которые одновременно остаются наиболее рискованными с точки зрения безопасности.

Риелтор Наталья Стоянова в комментарии для "Телеграфа" подтвердила этот тренд. По ее словам, несмотря на потенциальные угрозы, больше всего дорожают квартиры с панорамным видом на море. Жилье, которое в 2024 году продавали за 60 – 65 тысяч долларов, теперь стоит уже 85 – 100 тысяч.

Цены на недвижимость, если сравнивать с 2022, 2023 и 2024 годами, повысились. Особенно это касается новостроек в хороших локациях,

– заявила риелтор.

И уточнила, что речь идет о таких районах – Аркадия, Приморский, Таирова, Черемушки.

Зато в старом жилом фонде Одессы, в частности в районах Слободки, Молдаванки и исторического центра, как отметила Наталья Стоянова, цены остаются стабильно низкими. После падения в 2022 году стоимость жилья, особенно квартир в состоянии "под ремонт", так и не восстановилась.



На Аркадии цены на жилье растут / Фото Alexey M.

Что влияет на цены на жилье в Одессе

Среди факторов, которые влияют на инвестиционный рынок недвижимости, выделяют:

инфляцию и подорожание строительных материалов;

изменения в условиях льготного ипотечного кредитования по программе "еОселя";

повышение налогов на операции купли-продажи;

сезонные перебои с электроснабжением и общее состояние энергетической системы.

Существенное влияние имеет и программа компенсации за разрушенное жилье – благодаря сертификатам часть граждан инвестирует именно в новостройки. Некоторые страховые компании также начали предлагать ограниченное покрытие рисков, связанных с последствиями войны.

Все понимают, что риски военных последствий есть. Но вывести большой денежный капитал из страны сложно. А людям хочется отдохнуть летом. А Одесса – почти единственное морское направление, доступное для мужчин,

– отметила риелторша.

По сравнению с другими странами Черноморского региона, цены в Одессе на 30 – 40% ниже. Эксперт сообщила, что жилье в Одессе сейчас покупают как украинцы из других регионов, так и иностранцы – в основном для отдыха или с намерением дальнейшей перепродажи.