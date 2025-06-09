Відповідне оголошення про продаж житла оприлюднили на порталі DIM.RIA, інформує 24 Канал.

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Продаж незвичної квартири в Одесі

В Одесі продають квартиру на вулиці Європейській (колишня Катериненська). Загальна площа житла – 47 метрів. Розташоване воно на першому поверсі 2-поверхового царського будинку. Площа розділена на 4 кімнати та кухню, санвузол об'єднаний.

У квартирі є ремонт, автономне опалення, там встановлені металопластикові вікна. Також є меблі, пральна машина, душова кабіна, газова та електрична плити, диван, лічильники, кондиціонер. У житло можна потрапити двома входами.

Квартиру раніше використовували як офіс.

Відмінний варіант для оренди бізнесу з будь-якого призначення, враховуючи місце розташування,

– йдеться в оголошенні.

Ціна на квартиру нижча від середньої на ринку і становить 35 999 доларів.



Планування квартири-купе в Одесі / Фото DIM.RIA

Особливістю помешкання є його планування. Адже кожна наступна кімната розташована за попередньою. Аби потрати в останню, потрібно пройти через усі попередні.

Який вигляд має квартира-купе в Одесі / DIM.RIA

Які ціни на квартири в Одесі

Відповідно до даних порталу ЛУН у червні 2025 року однокімнатна квартира на вторинному ринку в Одесі в середньому коштує 43 тисячі доларів. Двокімнатне житло продають за 62 тисячі доларів, а трикімнатне – за 83 тисячі.

За останні пів року одно- та двокімнатне житло подорожчало на 13%, трикімнатне – на 11%.