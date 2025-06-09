Соответствующее объявление о продаже жилья обнародовали на портале DIM.RIA, информирует 24 Канал.

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Продажа необычной квартиры в Одессе

В Одессе продают квартиру на улице Европейской (бывшая Екатерининская). Общая площадь жилья – 47 метров. Расположено оно на первом этаже 2-этажного царского дома. Площадь разделена на 4 комнаты и кухню, санузел объединен.

В квартире есть ремонт, автономное отопление, там установлены металлопластиковые окна. Также есть мебель, стиральная машина, душевая кабина, газовая и электрическая плиты, диван, счетчики, кондиционер. В жилье можно попасть двумя входами.

Квартиру ранее использовали как офис.

Отличный вариант для аренды бизнеса по любому назначению, учитывая месторасположение,

– говорится в объявлении.

Цена на квартиру ниже средней на рынке и составляет 35 999 долларов.



Планировка квартиры-купе в Одессе / Фото DIM.RIA

Особенностью квартиры является его планировка. Ведь каждая следующая комната расположена за предыдущей. Чтобы попасть в последнюю, нужно пройти через все предыдущие.

Как выглядит квартира-купе в Одессе / DIM.RIA

Какие цены на квартиры в Одессе

Согласно данным портала ЛУН в июне 2025 года однокомнатная квартира на вторичном рынке в Одессе в среднем стоит 43 тысячи долларов. Двухкомнатное жилье продают за 62 тысячи долларов, а трехкомнатное – за 83 тысячи.

За последние полгода одно- и двухкомнатное жилье подорожало на 13%, трехкомнатное – на 11%.