На первом месте в рейтинге – недвижимость столицы, которую аналитики DIM.RIA анализируют отдельно от всей Киевской области. Если же принимать во внимание только регионы, то лидером является Львовщина, рассказывает 24 Канал.

Интересно Неожиданные лидеры: квартиры в каких областях интересуют покупателей больше всего

Рейтинг областей с самой дорогой вторичкой

Однокомнатные квартиры

На первом месте – Львовская область со средней стоимостью 74,3 тысячи долларов. Вторую позицию занимает Закарпатская область, где однокомнатные квартиры в среднем стоят 68 тысяч долларов.

На третьем месте – Винницкая область со средней стоимостью 56,6 тысяч долларов. А четвертое и пятое места занимают Волынская и Ивано-Франковская области – 54,9 и 54,8 тысячи долларов соответственно.

Двухкомнатные квартиры

В этом сегменте Львовская и Закарпатская области также являются самыми дорогими. Двухкомнатное жилье стоит в среднем 95,5 и 85,7 тысячи долларов соответственно.

На третьем месте – Черновицкая область со средней стоимостью 76,1 тысячи долларов, а на четвертом – Ивано-Франковская со средней ценой 75,5 тысячи долларов. Замыкает пятерку – Винницкая область, где двухкомнатные квартиры стоят около 73,6 тысячи долларов.

Трехкомнатные квартиры

Львовщина здесь также возглавляет рейтинг – средняя стоимость составляет 113,6 тысячи долларов. На втором месте – Черновицкая область, где трехкомнатные квартиры продают за 97,2 тысячи долларов.

Третье и четвертое место занимают Одесская и Закарпатская области соответственно. Средняя стоимость в этих регионах составляет 96,3 и 92,4 тысячи долларов. Пятерку снова замыкает Винницкая область, где трехкомнатные квартиры предлагают ориентировочно за 88 тысяч долларов.

Каким был вторичный рынок в мае

Активно в мае пользователи DIM.RIA искали вторичную недвижимость в Хмельницкой, Одесской и Волынской областях. Что касается предложения, то больше всего активизировались продавцы из Волынской, Ровенской и Николаевской областей.



Аналитика рынка в мае 2025 года / Данные DIM.RIA

В течение мая средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир в большинстве регионов выросла. На трехкомнатные квартиры цена в основном снизилась или не изменилась.