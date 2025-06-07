Украинский маркетплейс DIM.RIA проанализировал ситуацию на рынке первичного и вторичного жилья в Украине за май. 24 Канал рассказывает, в каких областях существенно возросла заинтересованность покупателей.

Обратите внимание Цены движутся вверх: в каких областях квартиры в новостройках подорожали больше всего

Какие области стали лидерами на рынке

Заметнее всего на первичном рынке выросла заинтересованность покупателей в Тернопольской области. Спрос на квартиры в новостройках повысился на 22% по сравнению с апрелем.

В то же время существенное снижение спроса зафиксировано в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях.



Цены на первичном рынке / Аналитика DIM.RIA

Что касается вторичного рынка, то здесь тоже лидером является западный регион. В Хмельницкой области спрос вырос аж на 45%. На втором месте – Одесская область (+ 30%), на третьем – Волынь (+ 21%).

Повлияло ли это на цены

Средняя стоимость квадратного метра в Тернопольской области выросла на 3% – до 692 долларов в новостройке.

На вторичном рынке однокомнатные квартиры в Хмельницкой области подорожали на 2% – до 41,1 тысячи долларов. В Волынской области стоимость выросла до 54,9 тысячи долларов – на 4%.



Средние цены на однокомнатную квартиру / Аналитика DIM.RIA

В Одесской области стоимость почти не изменилась и составляет 49,3 тысячи долларов за однокомнатное жилье.