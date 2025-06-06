Наибольший показатель роста цены зафиксирован в обеих областях. Об этом свидетельствуют данные украинского маркетплейса DIM.RIA, пишет 24 Канал.

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В каких областях квартиры подорожали больше всего

Наибольшее подорожание зафиксировано:

в Черниговской области (+8%);

в Житомирской области (+8%);

в Киевской области (+6%).



Как изменились цены за май / Аналитика DIM.RIA

Рост стоимости мог быть частично обусловлен повышением уровня спроса. В Киевской и Черниговской областях заинтересованность покупателей выросла на 8%, а в Житомирской – зафиксировано +3%.

Однако в течение мая покупатели больше всего интересовались недвижимостью в Тернопольской области. Там показатель вырос аж на 22%, что является рекордным за прошлый месяц. В то же время существенное снижение спроса зафиксировано в Сумской (-25%) и Днепропетровской (-17%) областях.



Как изменился спрос / Фото

Где квадратный метр самый дорогой

Самая высокая цена за квадратный метр традиционно зафиксирована в Киеве – около 1,4 тысячи долларов. Далее в рейтинге есть Закарпатье и Львовщина, где квадрат стоит почти одинаково – примерно 1,12 тысячи долларов.

Четвертое место занимает Днепропетровская область со средней стоимостью 1,11 тысячи долларов. А замыкает пятерку Кировоградщина. В этой области квадратный метр в среднем стоит 1 тысячи долларов.