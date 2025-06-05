За пять месяцев 2025 года по программе "еОселя" выдали уже 2 334 кредита на 4,3 миллиарда грн. Об этом рассказала первый заместитель председателя правления банка "Глобус" Елена Дмитриева, сообщает 24 Канал.

Обратите внимание Тернополь или Ивано-Франковск: в каком из западных городов выгоднее покупать квартиру

На какое жилье украинцы оформили кредиты за еОселей

В общем 41% сделок, а именно на 960 объектов недвижимости, было оформлено с площадью жилья до 50 квадратных метров. Также 34% сделок – это жилье площадью от 50 до 73 метров квадратных.

Кроме того, данные свидетельствуют о том, что 40% недвижимости приобретено в новостройках, введенных в эксплуатацию, 19% – в объектах на стадии возведения, 41% – на вторичном рынке.

Что касается стоимости выбранного жилья, то выдано:

42% кредитов на приобретение недвижимости стоимостью от 2 до 3 миллионов гривен;

30% кредитов на жилье стоимостью более 3 миллионов гривен;

28% кредитов на недвижимость по цене от 1 до 2 миллионов гривен.

В 2025-м больше выбирают первичную недвижимость

Если сравнивать данные за полугодие 2025-го к данным за тот же период в 2024-м, то выросла доля выбранных объектов на первичном рынке. Показатель стал больше вдвое и составляет около 60% от общего объема ипотечных кредитов.

Сегодня почти 60% жилья, приобретенного за еОселей, – в новостройках. Это свидетельствует не только о мощном спросе, но и о реальной поддержке украинского строительного рынка. Мы продолжаем сотрудничать с проверенными застройщиками, чтобы украинцы имели возможность инвестировать в жилье еще на этапе возведения,

– прокомментировал первый заместитель председателя правления Укрфинжитла Дмитрий Вербицкий.

По данным за 2,5 года функционирования еОсели, уже более 17 тысяч семей получили жилье на более миллиона квадратных метров. Данные за пять месяцев 2025 свидетельствуют о том, что первый взнос по кредиту чаще всего не превышает 30% стоимости жилья.