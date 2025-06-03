Тернополь и Ивано-Франковск на самом деле трудно назвать бюджетными городами, ведь есть западные города и с более дешевыми средними ценами. Согласно данным OLX Недвижимости, такими являются Хмельницкий и Черновцы, пишет 24 Канал.

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Сколько стоят квартиры в каждом из городов

Самая низкая средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичке зафиксирована в Хмельницком – 1,2 миллиона гривен. Далее в списке – Черновцы с ценой с ценой 1,58 миллиона гривен. Это на 26% дороже, чем в Хмельницком.

В Тернополе средняя стоимость составляет 1,68 миллиона гривен, то есть на 35% выше, чем в Хмельницком. Самое дорогое жилье из сравниваемых городов – в Ивано-Франковске. Средняя цена составляет 1,72 миллиона гривен, что на 38% превышает “хмельницкий показатель”, на 3% – "тернопольский" и на 9% – "черновицкий".



Вторичный рынок в Ивано-Франковске / Фото ЛУНа

Где выгоднее покупать

Важным фактором при покупке жилья является не только цена, а также спрос и предложение. Наибольший выбор однокомнатных квартир на вторичке предлагают в Хмельницком – 1 438 объявлений. Во всех других городах предложений значительно меньше: Ивано-Франковск – 656 объявлений, Тернополь – 218 объявлений и Черновцы – 168 объявлений.

Наибольшее количество откликов на вторичном рынке зафиксировано в Черновцах – 5,4 на 1 объявление. Более чем втрое меньший показатель в Ивано-Франковске – почти 2 отзыва на 1 объявление. Тернополь и Хмельницкий имеют показатели 0,8 и 0,6 отклика на 1 объявление.

Итак, относительно низкая стоимость жилья в Хмельницком объясняется умеренным спросом и большим количеством предложений. В Тернополе цены немного выше, но интерес к квартирам невысокий.

В Ивано-Франковске – хороший баланс между предложением и спросом, а цена частично обусловлена относительной безопасностью города. В Черновцах стоимость жилья сейчас хоть и невысокая, но из-за значительного спроса и дефицита предложения может в ближайшее время вырасти. В общем выбор покупателя будет зависеть от его потребностей и финансовых возможностей.