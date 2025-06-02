Самыми доступными для покупки являются квартиры в прифронтовых городах, а именно в Херсоне, Запорожье, Николаеве и Сумах. К сожалению, из-за боевых действий и постоянных обстрелов цены на рынке недвижимости там остаются самыми низкими в Украине, рассказывает 24 Канал.

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Где квартиру удастся купить быстрее всего

В нынешних условиях откладывать на квартиру в Херсоне нужно менее 2 лет, а также:

в Запорожье – почти 3 года;

в Николаеве – 3,35 года;

в Сумах – 3,38 года.



Сроки покупки собственного жилья / Данные OLX

В таких городах как Днепр и Харьков, где до полномасштабного вторжения был развит рынок недвижимости, для покупки однокомнатной квартиры следует откладывать зарплату почти 4 года.

Относительно доступными городами для покупки недвижимости можно назвать еще Кропивницкий, Полтаву и Чернигов. Среди западных городов – Хмельницкий.

В каких городах жилье наименее доступно

Наименее доступное жилье – в Киеве, где покупка однокомнатной сейчас растянется почти на 10 лет. Также долго откладывать на собственное жилье придется в Виннице и Львове – 8 и 7,4 года соответственно.



Города, где на квартиру откладывать дольше / Фото OLX

В Ужгороде, который является самым дорогим городом по стоимости аренды однокомнатного жилья, потенциальному покупателю понадобится 6 лет. По данным OLX Работы, средняя зарплата там почти такая, как во Львове и выше чем в Виннице, а стоимость жилья – ниже.