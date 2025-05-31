Подробнее о том, сколько зарабатывают европейцы на недвижимости, 24 Канал рассказывает со ссылкой на материал Finance.ua.

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Какова доходность инвестиций в недвижимость Европы

Согласно данным Евростата – статистической службы Европейского Союза, которая собирает и анализирует информацию в странах-членах ЕС, уровень доходности инвестиций в европейскую недвижимость в среднем составляет от 3% до 8%. Эти показатели варьируются в зависимости от страны и вида недвижимости.

В частности, в Германии средний доход от аренды недвижимости составляет примерно 4%, тогда как в Испании эта цифра может достигать и 6 – 7%. Также ощутимо отличается и прирост капитала: в странах Восточной Европы, например Чехия или Польша, стоимость жилья растет активнее.



Доходность от вложений в недвижимость разная в разных странах Европы / Фото Shutterstock

Если сравнить рентабельность инвестиций в недвижимость в разных странах Европы, получим такие приблизительные цифры:

Германия: доходность аренды составляет примерно 4%, общий прирост капитала из-за повышения себестоимости – 3 – 5%;

Франция: аренда – 3 – 5%, прирост капитала – 2 – 4%;

Испания: аренда – 6 – 7%, прирост капитала – 5 – 8%;

Польша: аренда – 5 – 7%, прирост капитала – 6 – 10%.

Эти различия становятся особенно заметными в долгосрочной перспективе. На эффективность инвестирования в недвижимость влияют не только экономические факторы, но и спрос на жилье, особенности рынка, а также регуляторная среда в каждой отдельной стране.

Напомним, согласно данным Global Property Guide, выгоднее всего в 2025 году инвестировать деньги в недвижимость Литвы, Эстонии и Румынии.