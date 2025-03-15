В Центральной и Восточной Европе на пике популярности в начале 2025-го находились Венгрия и Литва. Данные Global Property Guide свидетельствуют о том, что в этих странах стоит инвестировать в недвижимость, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Delfi.

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Литва, Эстония и Румыния – в топе

В столице Литвы, Вильнюсе, аренда жилья в среднем дает 5,65% прибыли. В Литве в целом дорого снимать квартиру – за 10 лет цены выросли более чем на 170% по сравнению с 2015 годом.

Средний подоходный налог в Литве равен 15%. По данным Eurostat, во втором квартале 2024 года цены на аренду в стране выросли на 10%, если сравнивать с 2023-м. Эта тенденция, вероятнее всего, сохранится.

На втором месте – Эстония, где средняя прибыль составляет 6,7%. Третье место занимает Румыния, где дополнительные расходы, связанные с покупкой жилья, незначительны. Налоги на доходы от аренды небольшие (10%), а прибыль составляет 6,46% в год.

Недвижимость в Вильнюсе / Фото Pexels

Какие еще страны Европы назвали выгодными для инвестиций

В перечень также входит Ирландия, поскольку цены на аренду там высокие, правда, и налоги немаленькие. Эта страна близка к кризису на рынке жилья, потому что количество жителей увеличивается, цены на аренду растут, а недвижимости строят немного.

Выгодно также инвестировать в недвижимость в Венгрии, Словении и Польше, где аренда достаточно дорогая и налоги небольшие.

Согласно отчету, не стоит инвестировать в недвижимость в Бельгии, Франции и Греции, поскольку прибыль там наименьшая. Например, в Бельгии налоги могут составлять половину стоимости аренды.