Среди самых популярных курортов в Турции можно выделить Анталию и Аланию. 24 Канал, ссылаясь на "РБК-Украина", рассказывает о ценах на квартиры в этих городах.

Интересно Бюджетные квартиры в новостройках Львова: 5 вариантов с ремонтом за минимальную цену

Сколько стоит прибрежное жилье в Анталии

Потенциальным покупателям, которые планируют зарабатывать на аренде, стоит выбирать жилье сразу у моря. А для проживания лучше выбирать жилье в отдаленных районах. Цены сейчас такие:

квартира в отдаленных районах – от 30 тысяч евро ;

; квартира у моря – от 65 тысяч евро;

квартира-резиденция – от 65 – 80 тысяч евро и выше.

Большинство предложений жилья на рынке Анталии в сегменте "элит". Квартиры площадью 50 квадратных метров в новых ЖК стоят от 100 тысяч евро.

Какие цены на квартиры у моря в Алании

В Алании вариантов жилья в разы больше: от скромных квартир до элитных вилл в разных районах города. К тому же Алания имеет развитую инфраструктуру, поэтому для постоянного проживания этот курорт выбирать лучше. Цены на жилье следующие:

однокомнатные квартиры – от 46 тысяч евро ;

; двухкомнатные квартиры – от 70 тысяч евро;

жилье площадью от 100 квадратов – более 100 тысяч евро.

Дома и квартиры у моря в Алании / Фото Pexel s

Интересно, что на онлайн-платформе OLX также есть объявления о продаже недвижимости в курортных городах Турции. В основном предлагают одно- и двухкомнатные квартиры площадью до 55 квадратов, а цены указывают договорные.

Стоит отметить, что Турция входит в десятку стран, где украинцы покупают недвижимость с начала полномасштабного вторжения (+107% за весь период).