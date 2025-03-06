С ограниченным бюджетом рассчитывать можно только на небольшие апартаменты. Чаще всего это будут варианты смартжилья с объединенной кухней, гостиной и спальней. 24 Канал, ссылаясь на данные OLX Недвижимости, рассказывает о 5 самых бюджетных квартир на рынке.

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Самые доступные квартиры в новостройках Львова

Смартквартира за 47 500 долларов

Это самая дешевая квартира во Львове на первичном рынке. Жилье площадью всего всего 17,5 квадрата расположено на улице Шевченко. Квартира полностью оборудована мебелью и всей необходимой бытовой техникой. Отопление – электрическое. Этаж – первый из семнадцати.

Самая дешевая квартира в новостройке / Фото OLX

Однокомнатная квартира за 51 тысячу долларов

Квартира площадью 25 квадратов расположена на 9 этаже 12-этажного дома. Локация – улица Рудненская.

В доме общая система отопления, но в квартире дополнительно есть бойлер. Ремонт новый, но достаточно простой. Основная комната вмещает небольшую кухонную зону и спальню-гостиную с раскладным диваном.

Квартира открытой планировки / Фото OLX

Крошечное жилье за 52 тысячи долларов

Квартира площадью 15 квадратов является самой маленькой в нашем списке. Она расположена в новом доме на улице Шевченко. Этаж – четвертый из семи.

Жилье имеет фактически одну большую комнату и больше похоже на гостиничный номер. В то же время там есть все минимальные удобства, среди которых спальное место, кухонная зона, отдельные душевая и туалет. Отопление – общедомовое (собственная котельная).

Квартира напоминает гостиничный номер / Фото OLX

Однокомнатная квартира за 54,9 тысячи долларов

Еще один вариант квартиры на улице Рудненской. Общая площадь – 27 квадратных метров, а значит это самая большая по площади квартира в нашей подборке. Расположена на последнем, 12-м этаже. Жилье полностью оборудовано.



Помещение с современным ремонтом / Фото OLX

Квартира с дизайнерским ремонтом за 55 тысяч долларов

Квартира с современным, но одновременно, аутентичным ремонтом, сразу привлекает внимание. В дизайне использовали немало отреставрированных вещей и мебели.

Стильная квартира в новостройке / Фото OLX

Площадь помещения составляет 25 квадратных метров, а расположено жилье на последнем, 12-м этаже новостройки. Из особенностей – биокамин.