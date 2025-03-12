Серед найпопулярніших курортів у Туреччині можна виокремити Анталію та Аланію. 24 Канал, посилаючись на "РБК-Україну", розповідає про ціни на квартири в цих містах.

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Скільки коштує прибережне житло в Анталії

Потенційним покупцям, які планують заробляти на оренді, варто вибирати житло одразу біля моря. А для проживання краще обирати помешкання у віддалених районах. Ціни зараз такі:

квартира у віддалених районах – від 30 тисяч євро ;

; квартира біля моря – від 65 тисяч євро;

квартира-резиденція – від 65 – 80 тисяч євро й вище.

Більшість пропозицій житла на ринку Анталії в сегменті "еліт". Квартири площею 50 квадратних метрів у нових ЖК коштують від 100 тисяч євро.

Які ціни на квартири біля моря в Аланії

В Аланії варіантів житла в рази більше: від скромних квартир до елітних вілл в різних районах міста. До того ж Аланія має розвинену інфраструктуру, тому для постійного проживання цей курорт обирати краще. Ціни на житло такі:

однокімнатні квартири – від 46 тисяч євро ;

; двокімнатні квартири – від 70 тисяч євро;

житло площею від 100 квадратів – понад 100 тисяч євро.

Будинки та квартири біля моря в Аланії / Фото Pexel s

Цікаво, що на онлайн-платформі OLX також є оголошення про продаж нерухомості в курортних містах Туреччини. Здебільшого пропонують одно- та двокімнатні квартири площею до 55 квадратів, а ціни вказують договірні.

Варто зазначити, що Туреччина входить до десятка країн, де українці купують нерухомість з початку повномасштабного вторгнення (+107% за весь період).