О том, в каких городах Польши цены на жилье самые высокие, а в каких – самые низкие, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Rynek Pierwotny.

Узнайте больше Дешевле или дороже, чем в Украине: какие цены на квартиры в Чехии

Сколько стоит жилье в Польше

По состоянию на начало марта средняя цена за квадратный метр жилья в Польше составляет 14 507 злотых, то есть более 148 тысяч гривен. Это на 7% больше, чем было год назад. В среднем квартира в Польше стоит 764 280 злотых (7 миллионов 831 тысяча гривен).

Самое дорогое жилье стоит в таких городах:

Варшава – 17 733 злотых (181,7 тысячи гривен) за квадратный метр;

Гданьск – 16 879 злотых (172,9 тысячи гривен);

Краков – 16 503 злотых (169,1 тысячи гривен);

Вроцлав – 14 793 злотых (151 565,5 тысячи гривен).



Средние цены за квадрат жилья в крупнейших городах Польши / Инфографика Rynek Pierwotny

Самые дешевые квартиры можно найти в таких городах:

Быдгощ – квадрат стоит 10 597 злотых (108,5 тысячи гривен);

Жешув – 11 166 злотых (114,4 тысячи гривен);

Ольштын – 11 377 злотых (116,6 тысячи гривен);

Белосток – 11 379 злотых (116,6 тысячи гривен);

Кельце – 11 418 злотых (117 тысяч гривен);

Лодзь – 11 478 злотых (117,6 тысячи гривен);

Люблин – 11 484 злотых (117,7 тысячи гривен).

Заметим, что среди 14 крупнейших городов Польши нет такого, в котором бы цена на квартиру была дешевле, чем в Украине. По данным портала ЛУН, квадрат жилья вторичного рынка самый дорогой в Киеве и Львове и составляет 2 000 долларов (82,9 тысячи гривен), на первичке – 53,5 – 55,6 тысячи гривен.

Что будет дальше с ценами на недвижимость в Польше

Эксперты отмечают, что трудно точно спрогнозировать, что будет с рынком недвижимости Польши дальше. Однако наиболее реалистичными являются два варианта. Первый – замедление роста цен на квартиры сразу после длительного периода высоких ставок. Из-за определенного затишья на рынке застройщики могут снижать цены на квартиры.

Второй вариант – это еще более динамичный рост цен на жилье в Польше из-за государственной поддержки и постоянный дефицит жилья на внутреннем рынке – особенно это касается мегаполисов.