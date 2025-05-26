О том, сколько надо работать жителям Италии, чтобы накопить на собственную квартиру, рассказывает 24 Канал.

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Сколько стоят квартиры в разных городах Италии

Согласно данным сайта immobiliare.it, средние цены на недвижимость в итальянских городах следующие:

  • Милан – 5 481 евро за квадратный метр;
  • Флоренция – 4 493 евро;
  • Болонья – 3 595 евро;
  • Рим – 3 563 евро;
  • Неаполь – 2 932 евро;
  • Турин – 2 056 евро.

Какие зарплаты в итальянских городах

По информации с сайта wagecentre.com, средняя зарплата в год в городах Италии до вычета налогов такова:

  • Милан – 40 тысяч евро;
  • Флоренция – 39 тысяч евро;
  • Турин – 38 тысяч евро;
  • Рим – 36 тысяч евро;
  • Болонья – 34,5 тысячи евро;
  • Неаполь – 32 тысяч евро.

Турин в Италии
Довольно быстро можно накопить на собственное жилье в Турине / Фото Pexels

Сколько надо откладывать на квартиру

Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, проживающие в Италии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. А само жилье будет иметь площадь в 50 квадратов.

Кроме этого, из средних зарплат вычислим часть, которую следует оплатить как налоги. Для зарплат в пределах 28 – 55 тысяч евро в год ставка составляет 35%.

При таких условиях на собственную квартиру можно отложить за такое время:

  • Милан – 21 год;
  • Флоренция – почти 18 лет;
  • Болонья – 16 лет;
  • Рим – чуть более чем 15 лет;
  • Неаполь – 14 лет;
  • Турин – более 8 лет.

Заметим, что указанные годы, необходимые на накопление на собственное жилье в Италии, все же являются достаточно усредненными, ведь не учитывают ряд факторов – точную зарплату, стоимость желаемого жилья, возможности человека или семьи откладывать определенную сумму ежемесячно и тому подобное.