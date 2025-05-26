Про те, скільки треба працювати жителям Італії, аби назбирати на власну квартиру, розповідає 24 Канал.
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Скільки коштують квартири в різних містах Італії
Відповідно до даних сайту immobiliare.it, середні ціни на нерухомість в італійських містах такі:
- Мілан – 5 481 євро за квадратний метр;
- Флоренція – 4 493 євро;
- Болонья – 3 595 євро;
- Рим – 3 563 євро;
- Неаполь – 2 932 євро;
- Турин – 2 056 євро.
Які зарплати в італійських містах
За інформацією зі сайту wagecentre.com, середня зарплата у рік в містах Італії до відрахування податків така:
- Мілан – 40 тисяч євро;
- Флоренція – 39 тисяч євро;
- Турин – 38 тисяч євро;
- Рим – 36 тисяч євро;
- Болонья – 34,5 тисячі євро;
- Неаполь – 32 тисяч євро.
Доволі швидко можна назбирати на власне житло в Турині / Фото Pexels
Скільки треба відкладати на квартиру
Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають в Італії, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. А саме житло матиме площу у 50 квадратів.
Окрім цього, зі середніх зарплат вирахуємо частину, яку слід сплатити як податки. Для зарплат у межах 28 – 55 тисяч євро у рік ставка становить 35%.
За таких умов на власну квартиру можна відкласти за такий час:
- Мілан – 21 рік;
- Флоренція – майже 18 років;
- Болонья – 16 років;
- Рим – трохи більш ніж 15 років;
- Неаполь – 14 років;
- Турин – понад 8 років.
Зауважимо, що вказані роки, необхідні на накопичення на власне житло в Італії, все ж є досить усередненими, адже не враховують низку чинників – точну зарплату, вартість бажаного житла, можливості людини чи сім'ї відкладати певну суму щомісяця тощо.