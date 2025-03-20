Місто Пенне розташоване між Адріатичним узбережжям та гірським хребтом Гран-Сассо. Там живе приблизно тисяча людей. Про те, як людей заохочують туди переїжджати, 24 Канал розповідає з посиланням на CNN.

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В Італії продають будинки за 1 євро

У місті є понад 40 порожніх будівель, які шукають нових власників. Уся нерухомість розташована в історичному центрі. Мер Гілберто Петруччі розповів, що містечко почало занепадати відтоді, як сім'ї почали емігрувати.

Аби виправити ситуацію, у Пенне запровадили програму житла за 1 євро. За словами міського голови, від початку її дії вже продали 6 будинків, переважно італійцям. Перші 3 будівлі отримали власників у 2022 році, наступні 3 – наприкінці 2024 року.

Гілберто Петруччі зазначив, що ще декілька об'єктів нерухомості будуть доступні "протягом наступних кількох тижнів". Ймовірно, цього разу на продаж виставлять більше будинків.

Чому люди масово повиїжджали з міста

Більшість будинків, які продають, колись належали сім'ям місцевих фермерів. Однак вони залишили дім у пошуках кращого життя. Особливо масштабна міграція відбулася після Другої світової війни, коли бомбардування знищили значну частину архітектурної спадщини міста.

У 1970-х роках була ще одна хвиля еміграції – сім'ї виїжджали до США, Бельгії та Венесуели, а також до сусідніх великих міст, аби працювати на фабриках.



Такий будинок продали за 1 євро під час попередньої частини програми / Фото Гілберто Петруччі

Є лише одна вимога, аби стати власником житла

На відміну від більшості міст, де будинки продають за символічні 1 євро чи долар, Пенне запровадив м'якші правила для покупців.

Єдина вимога полягає в тому, аби покупці зобов'язалися реконструювати ці будинки за 3 роки. Натомість гарантій першого внеску для початку робіт там не просять.

Ми дуже хочемо підбадьорити та підтримати тих, хто приходить відроджувати старовинну околицю,

– пояснив мер.

Більшість програм будинків за 1 євро вимагають від покупців сплатити депозит у сумі 2 000 – 5000 євро, який повертають після завершення робіт.

Покупцям будинків під час робіт допомагатимуть місцеві фахівці – архітектори, геодезисти, будівельники. Початкова вартість базового ремонту будинку малого та середнього розміру, як розповів мер, становить 20 тисяч євро.