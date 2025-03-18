Знесення у районі проводитимуть у межах національної програми оновлення міст, яка діє у Франції. Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на Le Blanc-Mesnil.

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Поблизу Парижа знесуть будинки на 900 квартир

Район Тільо в Ле-Блан-Мезнілі розташований біля автостради А1, яка з'єднує Париж, аеропорт Шарль-де-Голль та місто Лілль. Також зі столицею Франції є зручне транспортне сполучення через лінії RER B, метро та автобуси. Однак там немає привабливої інфраструктури, тому район і вирішили модернізувати.

За проєктом знесуть 900 старих квартир, а замість них побудують понад 3 300 нових. Усі роботи планують завершити до 2035 року.

Частиною проєкту стануть зелені зони та створення каналу, який покращить громадський простір. Район отримає нову інфраструктуру. Там відремонтують дороги, побудують дитячі садки, школи, лікарні, громадські центри. Крім того, запланований ринок та нові комерційні приміщення. Це зробить район привабливим для як для проживання, так і для ведення бізнесу.

Такий вигляд район має зараз / Фото Google Earth

Які реалізовуватимуть проєкт

Реалізація проєкту відбуватиметься у два етапи. Перший буде зосереджений на переселенні мешканців та старті будівельних робіт. Його планують завершити до 2027 року. Під час другого етапу знесуть старі будівлі, частину реконструюють. Цей етап триватиме до 2035 року.

Проєкт реалізують у співпраці з кількома організаціями, зокрема з Комунальним територіальним об'єднанням Парижа, Національним агентством міської реновації та компаніями, які займаються соціальним житлом.



Такий вигляд район матиме після ревіталізації / Фото blancmesnil.fr

Нагадаємо, нещодавно в Японії компанія Toyota завершила перший етап будівництва містечка Woven City, відкриття якого заплановане на осінь 2025 року. Woven City буде місцем для випробування нових технологій, з житловим комплексом до 2 000 мешканців.