Снос в районе будут проводить в рамках национальной программы обновления городов, которая действует во Франции. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Le Blanc-Mesnil.

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Вблизи Парижа снесут дома на 900 квартир

Район Тильо в Ле-Блан-Мезниле расположен возле автострады А1, которая соединяет Париж, аэропорт Шарль-де-Голль и город Лилль. Также со столицей Франции есть удобное транспортное сообщение через линии RER B, метро и автобусы. Однако там нет привлекательной инфраструктуры, поэтому район и решили модернизировать.

По проекту снесут 900 старых квартир, а вместо них построят более 3 300 новых. Все работы планируют завершить до 2035 года.

Частью проекта станут зеленые зоны и создание канала, который улучшит общественное пространство. Район получит новую инфраструктуру. Там отремонтируют дороги, построят детские сады, школы, больницы, общественные центры. Кроме того, запланирован рынок и новые коммерческие помещения. Это сделает район привлекательным для как для проживания, так и для ведения бизнеса.

Такой вид район имеет сейчас / Фото Google Earth

Которые будут реализовывать проект

Реализация проекта будет происходить в два этапа. Первый будет сосредоточен на переселении жителей и старте строительных работ. Его планируют завершить до 2027 года. Во время второго этапа снесут старые здания, часть реконструируют. Этот этап продлится до 2035 года.

Проект реализуют в сотрудничестве с несколькими организациями, в частности с Коммунальным территориальным объединением Парижа, Национальным агентством городской реновации и компаниями, которые занимаются социальным жильем.



Такой вид район будет иметь после ревитализации / Фото blancmesnil.fr

Напомним, недавно в Японии компания Toyota завершила первый этап строительства городка Woven City, открытие которого запланировано на осень 2025 года. Woven City будет местом для испытания новых технологий, с жилым комплексом до 2 000 жителей.