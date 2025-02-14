О том, что известно о проекте и значение для Украины его победы в международном конкурсе, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Vlasne Misto.

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Vlasne Misto получило международную премию

Впервые в истории международной премии The Plan REAL ESTATE AWARD награду получил урбанистический проект из Украины. Он одержал победу в двух номинациях – экологическое социальное управление и восстановление городских пространств, что свидетельствует об инновационном подходе Украины к развитию городов.

Во время награждения в Милане весь зал с восторгом смотрел на нас. Мы сами не ожидали сразу двух побед, но это еще раз доказывает, что наша страна действительно имеет мощный потенциал в сфере урбанистики,

– рассказал СЕО проекта Ярослав Корнияченко.

Как отметили в Vlasne Misto, такие инициативы могут стать примером для других регионов и привлечь международных инвесторов. А это немаловажно для восстановления городов Украины после войны.



Проект Vlasne Misto получил престижную международную награду / Фото Vlasne Misto

Что предусматривает проект

Первый в Украине автономный городок строят в 7 километрах от Киева. Он охватывает 600 гектаров земли и рассчитан на 47 тысяч жителей, которые будут проживать в 900 частных домах, 940 блок-хаусах и 18 500 квартирах.

Как объясняют в компании, Vlasne Misto – город, который дарит время.

Украина имеет шанс создать первый полностью автономный, энергонезависимый и безопасный город, который не будет зависеть от централизованных сетей и защищать жителей от энергетических угроз и угроз безопасности,

– заявляют разработчики.



Проект предусматривает автономный, энергонезависимый и безопасный город, который построят с нуля / Фото Vlasne Misto

Какие преимущества городка:

энергонезависимость – собственное производство энергии и воды;

минимальные затраты на коммунальные услуги;

безопасная среда – бомбоубежища и автономные сети;

экологический транспорт и инновационная медицина.

Концепция базируется на кластерном принципе, что предусматривает 8 ключевых направлений развития образование, энергетику, медицину, агро, гостеприимство, инновации, недвижимость и бизнес. Такой подход позволит создать устойчивую экономику внутри города, минимизируя его зависимость от внешних ресурсов.

Как будет выглядеть городок

Ранее на месте, где будут строить городок, выращивали плодовые деревья, а застройки почти не было. Там сохранилась старая мощеная дорога, которая станет главной транспортной артерией и общественным центром Vlasne Misto. Вдоль нее будут общественные пространства и здания с высокой этажностью.

На главной оси предусмотрены 5 площадей, каждая из которых будет иметь определенную особенность. Центральная площадь станет сердцем города – там возведут торговый центр, фермерский рынок и самое высокое сооружение города – вертикальную теплицу, которая будет достигать вверх на 50 метров.



Город построят в 7 километрах от Киева / Фото Vlasne Misto

Как уточняют разработчики, в пределах города и рядом с ним будет настоящее экопространство заповедник площадью 300 гектаров, зеленые зоны на 165 гектарах, зеленые крыши.

В компании подытожили, что стремятся создать автономную и безопасную среду, где все услуги и ресурсы будут рядом, чтобы жители могли наслаждаться комфортной жизнью, не выходя за пределы города.