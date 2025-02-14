О том, что известно о проекте и значение для Украины его победы в международном конкурсе, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Vlasne Misto.
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Vlasne Misto получило международную премию
Впервые в истории международной премии The Plan REAL ESTATE AWARD награду получил урбанистический проект из Украины. Он одержал победу в двух номинациях – экологическое социальное управление и восстановление городских пространств, что свидетельствует об инновационном подходе Украины к развитию городов.
Во время награждения в Милане весь зал с восторгом смотрел на нас. Мы сами не ожидали сразу двух побед, но это еще раз доказывает, что наша страна действительно имеет мощный потенциал в сфере урбанистики,
– рассказал СЕО проекта Ярослав Корнияченко.
Как отметили в Vlasne Misto, такие инициативы могут стать примером для других регионов и привлечь международных инвесторов. А это немаловажно для восстановления городов Украины после войны.
Проект Vlasne Misto получил престижную международную награду / Фото Vlasne Misto
Что предусматривает проект
Первый в Украине автономный городок строят в 7 километрах от Киева. Он охватывает 600 гектаров земли и рассчитан на 47 тысяч жителей, которые будут проживать в 900 частных домах, 940 блок-хаусах и 18 500 квартирах.
Как объясняют в компании, Vlasne Misto – город, который дарит время.
Украина имеет шанс создать первый полностью автономный, энергонезависимый и безопасный город, который не будет зависеть от централизованных сетей и защищать жителей от энергетических угроз и угроз безопасности,
– заявляют разработчики.
Проект предусматривает автономный, энергонезависимый и безопасный город, который построят с нуля / Фото Vlasne Misto
Какие преимущества городка:
- энергонезависимость – собственное производство энергии и воды;
- минимальные затраты на коммунальные услуги;
- безопасная среда – бомбоубежища и автономные сети;
- экологический транспорт и инновационная медицина.
Концепция базируется на кластерном принципе, что предусматривает 8 ключевых направлений развития образование, энергетику, медицину, агро, гостеприимство, инновации, недвижимость и бизнес. Такой подход позволит создать устойчивую экономику внутри города, минимизируя его зависимость от внешних ресурсов.
Как будет выглядеть городок
Ранее на месте, где будут строить городок, выращивали плодовые деревья, а застройки почти не было. Там сохранилась старая мощеная дорога, которая станет главной транспортной артерией и общественным центром Vlasne Misto. Вдоль нее будут общественные пространства и здания с высокой этажностью.
На главной оси предусмотрены 5 площадей, каждая из которых будет иметь определенную особенность. Центральная площадь станет сердцем города – там возведут торговый центр, фермерский рынок и самое высокое сооружение города – вертикальную теплицу, которая будет достигать вверх на 50 метров.
Город построят в 7 километрах от Киева / Фото Vlasne Misto
Как уточняют разработчики, в пределах города и рядом с ним будет настоящее экопространство заповедник площадью 300 гектаров, зеленые зоны на 165 гектарах, зеленые крыши.
В компании подытожили, что стремятся создать автономную и безопасную среду, где все услуги и ресурсы будут рядом, чтобы жители могли наслаждаться комфортной жизнью, не выходя за пределы города.