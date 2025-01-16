Информацию о завершении одного из этапов строительства городка обнародовала пресс-служба компании, информирует 24 Канал.

Обратите внимание Китайский город-призрак: как выглядит самый амбициозный проект Си Цзиньпина

Что уже удалось построить на территории городка

Woven City – городок, расположен на территории бывшего завода Higashi-Fuji фирмы Toyota Motor East Japan в городе Сусоно, что в префектуре Сидзуока. Его строят, чтобы проводить там испытания новых технологий, связанных с робототехникой и искусственным интеллектом.

Строительство начальной зоны для совместного творчества завершили в октябре 2024 года. Сейчас идет подготовка к официальному открытию. Оно запланировано на осень 2025 года. К 2026 году город постепенно откроют для более широкой аудитории, в частности для исследователей и инвесторов.

Площадь участка первой фазы – примерно 50 тысяч квадратных метров. Однако у компании есть намерение расширить ее до 708 тысяч квадратных метров.

Кроме того, фирма планирует возвести там жилой комплекс. Сначала в городке будут жить 360 работников корпорации и члены их семей. Общая численность населения, если учитывать второй и последующие этапы строительства, достигнет примерно 2 000 человек.



В Японии завершили первую фазу строительства Woven City / Фото woven-city.global

Когда стартовало возведение Woven City

Строительство умного города Toyota Motor Corporation начала в 2021 году. За планирование и разработку проекта отвечал архитектор из Дании Бьярке Ингельс. Ранее он работал над штаб-квартирой Google в Калифорнии и Всемирным торговым центром в Нью-Йорке.

Согласно планам, дома в Woven City будут сделаны преимущественно из дерева. Благодаря искусственному интеллекту они смогут адаптироваться к потребностям своих владельцев автоматически настраивать температуру, освещения или даже заказывать продукты.

В городе будет 3 вида улиц – для беспилотных авто, индивидуальных транспортных средств и пешеходов. Кроме того, там запланирована одна подземная дорога для перевозки грузов.

Как будет выглядеть городок: смотрите видео