У такий спосіб влада планує пожвавити місцеву економіку. Але є нюанси, які треба врахувати покупцям. Про це пише 24 Канал з посиланням на Cronista.

Читайте також Туристи "в захваті": популярний курорт Іспанії запроваджує комендантську годину на розваги

У кількох регіонах Іспанії продають будинки за один євро

Намагаючись відродити населення малих міст і сільських районів, іспанська влада стимулює продаж покинутої нерухомості за значно зниженими цінами. Ця ініціатива має на меті привабити людей і сім'ї, які шукають нових можливостей, оскільки багато регіонів продовжують зазнавати депопуляції через міграційні тенденції до великих міст.

Такі будинки продають, наприклад, у містах на кшталт Паттерна у Валенсії, це місцевість біля моря. А також Куенка у Кастилії-Ла-Манчі та Рібадавія у Галісії.

Справжня вартість володіння може бути значно вищою. Багато з цих будинків перебувають у незадовільному стані і потребують значного ремонту. За оцінками, вартість відновлення таких об'єктів може становити від 20 000 до 50 000 євро.

Крім того, місцева влада встановляє низку вимог до потенційних покупців житла, які можуть відрізнятися залежно від регіону. Як правило, покупці повинні взяти на себе зобов'язання відновити об'єкт протягом 1 – 3 років. Також в окремих випадках для підтримки цих зусиль з відновлення може бути надана фінансова допомога або пільгове кредитування.

Наразі іноземці можуть вільно купувати нерухомість без будь-яких обмежень. Однак, місцеві органи влади можуть змінювати ці вимоги на власний розсуд. Це означає, що в деяких регіонах можуть вітатися іноземні покупці з таких країн, як Білорусь, в той час, як в інших районах перевага може надаватися виключно громадянам Іспанії.