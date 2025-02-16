Одна зона охоплюватиме частину Старого міста, тоді як інша зосередиться на центральній частині вулиці Кастаньос. Кількість терас ресторанів теж буде скорочено наполовину, пише 24 Канал з посиланням на The Olive Press.

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В Аліканте обмежать роботу ресторанів, барів і клубів

Згідно з новим розпорядженням, що стосується нічного життя, бари та ресторани повинні будуть зачинятися до 1-ї години ночі у п'ятницю і суботу, а також напередодні святкових днів. Нічні клуби закриватимуться пізніше – о 3-й годині ночі. Протягом решти тижня заклади повинні будуть припиняти роботу до 12:30, а нічні клуби – о 1-й годині ночі.

Крім того, вуличні тераси повинні бути прибрані щонайменше за 30 хвилин до закриття.

Цілодобові магазини також зіткнуться з новими обмеженнями: вони повинні будуть зачинятися з 12:30 до 7:00 ранку. Ці правила поширюватимуться на торгові точки, які продають хлібобулочні вироби, їжу на винос, газети та напої.

Міська рада Аліканте схвалила цей захід 11 лютого 2025 року, а набути чинності він може вже наприкінці березня. Цей крок було ухвалено у відповідь на скарги жителів на шум.



Аліканте / Фото Unsplash

Важливим кроком також стало призупинення видачі нових ліцензій для нічних клубів, барів, ресторанів, кафе, караоке-барів та залів для гри в бінго. Призупинено і процес затвердження заявок на нові відкриті тераси.

Водночас місцева влада анонсувала проведення спеціальної поліцейської операції, щоб переконатися, що години закриття дотримуються, а тераси барів очищають, зокрема й розганяють натовпи поблизу приміщень.