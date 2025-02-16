Одна зона будет охватывать часть Старого города, тогда как другая сосредоточится на центральной части улицы Кастаньос. Количество террас ресторанов тоже будет сокращено наполовину, пишет 24 Канал со ссылкой на The Olive Press.

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В Аликанте ограничат работу ресторанов, баров и клубов

Согласно новому распоряжению, касающемуся ночной жизни, бары и рестораны должны будут закрываться до 1 часа ночи в пятницу и субботу, а также накануне праздничных дней. Ночные клубы будут закрываться позже – в 3 часа ночи. В течение остальной недели заведения должны будут прекращать работу до 12:30, а ночные клубы – в 1-й час ночи.

Кроме того, уличные террасы должны быть убраны минимум за 30 минут до закрытия.

Круглосуточные магазины также столкнутся с новыми ограничениями: они должны будут закрываться с 12:30 до 7:00 утра. Эти правила будут распространяться на торговые точки, которые продают хлебобулочные изделия, еду на вынос, газеты и напитки.

Городской совет Аликанте одобрил эту меру 11 февраля 2025 года, а вступить в силу он может уже в конце марта. Этот шаг был принят в ответ на жалобы жителей на шум.



Аликанте / Фото Unsplash

Важным шагом также стало приостановление выдачи новых лицензий для ночных клубов, баров, ресторанов, кафе, караоке-баров и залов для игры в бинго. Приостановлен и процесс утверждения заявок на новые открытые террасы.

В то же время местные власти анонсировали проведение специальной полицейской операции, чтобы убедиться, что часы закрытия соблюдаются, а террасы баров очищают, в том числе и разгоняют толпы вблизи помещений.