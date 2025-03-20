Город Пенне расположен между Адриатическим побережьем и горным хребтом Гран-Сассо. Там живет примерно тысяча человек. О том, как людей поощряют туда переезжать, 24 Канал рассказывает со ссылкой на CNN.

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В Италии продают дома за 1 евро

В городе есть более 40 пустующих зданий, которые ищут новых владельцев. Вся недвижимость расположена в историческом центре. Мэр Гилберто Петруччи рассказал, что городок начал приходить в упадок с тех пор, как семьи начали эмигрировать.

Чтобы исправить ситуацию, в Пенне в Пенне ввели программу жилья за 1 евро. По словам городского головы, с начала ее действия уже продали 6 домов, преимущественно итальянцам. Первые 3 здания получили владельцев в 2022 году, следующие 3 – в конце 2024 года.

Гилберто Петруччи отметил, что еще несколько объектов недвижимости будут доступны "в течение следующих нескольких недель". Вероятно, этот раз на продажу выставят больше домов.

Почему люди массово выехали из города

Большинство домов, которые продают, когда-то принадлежали семьям местных фермеров. Однако они покинули дом в поисках лучшей жизни. Особенно масштабная миграция произошла после Второй мировой войны, когда бомбардировки уничтожили значительную часть архитектурного наследия города.

В 1970-х годах была еще одна волна эмиграции – семьи выезжали в США, Бельгии и Венесуэлы, а также в соседние крупные города, чтобы работать на фабриках.



Такой дом продали за 1 евро во время предыдущей части программы / Фото Гилберто Петруччи

Есть только одно требование, чтобы стать владельцем жилья

В отличие от большинства городов, где дома продают за символические 1 евро или доллар, Пенне ввел более мягкие правила для покупателей.

Единственное требование заключается в том, чтобы покупатели обязались реконструировать эти дома за 3 года. Зато гарантий первого взноса для начала работ там не просят.

Мы очень хотим подбодрить и поддержать тех, кто приходит возрождать старинную окраину,

– объяснил мэр.

Большинство программ домов за 1 евро требуют от покупателей оплатить депозит в сумме 2 000 – 5000 евро, который возвращают после завершения работ.

Покупателям домов во время работ будут помогать местные специалисты – архитекторы, геодезисты, строители. Начальная стоимость базового ремонта дома малого и среднего размера, как рассказал мэр, составляет 20 тысяч евро.