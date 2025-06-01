О том, сколько надо работать жителям разных регионов Англии, чтобы накопить на собственную квартиру, рассказывает 24 Канал.

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Цены на квартиры в регионах Англии

В конце мая 2025 года правительство Великобритании обнародовало данные о ценах на жилье в стране за март. Согласно им, квартиры в разных регионах продают в среднем за такие суммы:

Восточный Мидленд (города: Ноттингем, Лестер, Линкольн, Дерби, Нортгемптон) – 244 тысячи фунтов стерлингов (328 тысяч долларов);

Восточная Англия (города: Кембридж, Лутон) – 344 тысячи фунтов стерлингов (463 тысячи долларов);

Лондон – 552 тысячи фунтов стерлингов (743 тысячи долларов);

Северо-Восточная Англия (города: Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 168 тысяч фунтов стерлингов (226 тысяч долларов);

Северо-Западная Англия (города: города: Ливерпуль, Манчестер) – 217 тысяч фунтов стерлингов (292 тысячи долларов);

Юго-Восточная Англия (города: Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 386 тысяч фунтов стерлингов (519 тысяч долларов);

Юго-Западная Англия (города: Бристоль, Эксетер, Глостер) – 311 тысяч фунтов стерлингов (418 тысяч долларов);

Западный Мидленд (города: Бирмингем, Ковентри, Шрусбери) – 250 тысяч фунтов стерлингов (336 тысяч долларов);

Йоркшир и Гамбер (города: Йорк, Кингстон-апон-Галл, Шеффилд) – 211 тысяч фунтов стерлингов (284 тысячи долларов).

Медианные зарплаты в регионах Англии

По данным NimbleFins, медианная годовая зарплата в Англии составляет 37 430 фунтов стерлингов. Относительно регионов, то у них ситуация такая:

Восточный Мидленд – 33 973 фунта стерлингов (45 728 долларов);

Восточная Англия – 36 949 фунтов стерлингов (49 734 доллара);

Лондон – 47 455 фунтов стерлингов (63 875 долларов);

Северо-Восточная Англия – 32 960 фунтов стерлингов (44 364 доллара);

Северо-Западная Англия – 35 170 фунтов стерлингов (47 339 долларов);

Юго-Восточная Англия – 39 038 фунтов стерлингов (52 545 долларов);

Юго-Западная Англия – 35 634 фунта стерлингов (47 964 доллара);

Западный Мидленд – 34 938 фунтов стерлингов (47 027 долларов);

Йоркшир и Гамбер – 34 401 фунт стерлингов (46 304 доллара).



Быстрее всего на жилье можно накопить в Северо-Восточной Англии / Фото iStock

Сколько надо откладывать на жилье

Для упрощения расчетов предположим, что украинцы, проживающие в Англии, получают среднюю зарплату и экономят 50% своего дохода на приобретение квартиры. Жилье, на которое собирают деньги, будет иметь площадь в 50 квадратов.

При таких условиях на собственное жилье можно отложить за такое время:

Восточный Мидленд – более 14 лет;

Восточная Англия – более 18 лет;

Лондон – более чем 23 года;

Северо-Восточная Англия – примерно 10 лет;

Северо-Западная Англия – более 12 лет;

Юго-Восточная Англия – почти 20 лет;

Юго-Западная Англия – более 17 лет;

Западный Мидленд – более 14 лет;

Йоркшир и Гамбер – более 12 лет.

Заметим, что расчеты все же являются достаточно усредненными, ведь не учитывают определенные факторы – точную зарплату, стоимость желаемого жилья, возможности человека или семьи откладывать определенную сумму ежемесячно и тому подобное.