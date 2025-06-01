Про те, скільки треба працювати жителям різних регіонів Англії, щоб назбирати на власну квартиру, розповідає 24 Канал.

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Ціни на квартири в регіонах Англії

Наприкінці травня 2025 року уряд Великої Британії оприлюднив дані про ціни на житло у країні за березень. Відповідно до них, помешкання у різних регіонах продають у середньому за такі суми:

Східний Мідленд (міста: Ноттінгем, Лестер, Лінкольн, Дербі, Нортгемптон) – 244 тисячі фунтів стерлінгів (328 тисяч доларів);

Східна Англія (міста: Кембридж, Лутон) – 344 тисячі фунтів стерлінгів (463 тисячі доларів);

Лондон – 552 тисячі фунтів стерлінгів (743 тисячі доларів);

Північно-Східна Англія (міста: Ньюкасл-апон-Тайн, Тайнсайд) – 168 тисяч фунтів стерлінгів (226 тисяч доларів);

Північно-Західна Англія (міста: міста: Ліверпуль, Манчестер) – 217 тисяч фунтів стерлінгів (292 тисячі доларів);

Південно-Східна Англія (міста: Оксфорд, Портсмут, Саутгемптон) – 386 тисяч фунтів стерлінгів (519 тисяч доларів);

Південно-Західна Англія (міста: Бристоль, Ексетер, Глостер) – 311 тисяч фунтів стерлінгів (418 тисяч доларів);

Західний Мідленд (міста: Бірмінгем, Ковентрі, Шрусбері) – 250 тисяч фунтів стерлінгів (336 тисяч доларів);

Йоркшир і Гамбер (міста: Йорк, Кінгстон-апон-Галл, Шеффілд) – 211 тисяч фунтів стерлінгів (284 тисячі доларів).

Медіанні зарплати в регіонах Англії

За даними NimbleFins, медіанна річна зарплата в Англії становить 37 430 фунтів стерлінгів. Щодо регіонів, то у них ситуація така:

Східний Мідленд – 33 973 фунти стерлінгів (45 728 доларів);

Східна Англія – 36 949 фунтів стерлінгів (49 734 долари);

Лондон – 47 455 фунтів стерлінгів (63 875 доларів);

Північно-Східна Англія – 32 960 фунтів стерлінгів (44 364 долари);

Північно-Західна Англія – 35 170 фунтів стерлінгів (47 339 доларів);

Південно-Східна Англія – 39 038 фунтів стерлінгів (52 545 доларів);

Південно-Західна Англія – 35 634 фунти стерлінгів (47 964 долари);

Західний Мідленд – 34 938 фунтів стерлінгів (47 027 доларів);

Йоркшир і Гамбер – 34 401 фунт стерлінгів (46 304 долари).



Найшвидше на житло можна назбирати у Північно-Східній Англії / Фото iStock

Скільки треба відкладати на житло

Для спрощення розрахунків припустимо, що українці, які проживають в Англії, отримують середню зарплату і заощаджують 50% свого доходу на придбання квартири. Житло, на яке збирають гроші, матиме площу у 50 квадратів.

За таких умов на власне помешкання можна відкласти за такий час:

Східний Мідленд – понад 14 років;

Східна Англія – понад 18 років;

Лондон – більш ніж 23 роки;

Північно-Східна Англія – приблизно 10 років;

Північно-Західна Англія – більш ніж 12 років;

Південно-Східна Англія – майже 20 років;

Південно-Західна Англія – понад 17 років;

Західний Мідленд – понад 14 років;

Йоркшир і Гамбер – більш ніж 12 років.

Зауважимо, що розрахунки все ж є досить усередненими, адже не враховують певні фактори – точну зарплату, вартість бажаного житла, можливості людини чи сім'ї відкладати певну суму щомісяця тощо.