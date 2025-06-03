Тернопіль та Івано-Франківськ насправді важко назвати бюджетними містами, адже є західні міста і з дешевшими середніми цінами. Згідно з даними OLX Нерухомості, такими є Хмельницький і Чернівці, пише 24 Канал.

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Скільки коштують квартири в кожному з міст

Найнижча середня вартість однокімнатної квартири на вторинці зафіксована у Хмельницькому – 1,2 мільйона гривень. Далі в списку – Чернівці з ціною 1,58 мільйона гривень. Це на 26% дорожче, ніж у Хмельницькому.

У Тернополі середня вартість складає 1,68 мільйона гривень, тобто на 35% вища, ніж у Хмельницькому. Найдорожче житло із порівнюваних міст – в Івано-Франківську. Середня ціна становить 1,72 мільйона гривень, що на 38% перевищує “хмельницький показник”, на 3% – "тернопільський" і на 9% – "чернівецький".



Вторинний ринок в Івано-Франківську / Фото ЛУН

Де вигідніше купувати

Важливим фактором під час купівлі житла є не тільки ціна, а також попит і пропозиція. Найбільший вибір однокімнатних квартир на вторинці пропонують у Хмельницькому – 1 438 оголошень. В усіх інших містах пропозицій значно менше: Івано-Франківськ – 656 оголошень, Тернопіль – 218 оголошень та Чернівці – 168 оголошень.

Найбільша кількість відгуків на вторинному ринку зафіксована в Чернівцях – 5,4 на 1 оголошення. Більш як втричі менший показник в Івано-Франківську – майже 2 відгуки на 1 оголошення. Тернопіль і Хмельницький мають показники 0,8 та 0,6 відгуку на 1 оголошення.

Отже, відносно низька вартість житла в Хмельницькому пояснюється помірним попитом і великою кількістю пропозицій. У Тернополі ціни трохи вищі, але інтерес до квартир невисокий.

В Івано-Франківську – гарний баланс між пропозицією й попитом, а ціна частково зумовлена відносною безпечністю міста. У Чернівцях вартість житла зараз хоч і невисока, але через значний попит і дефіцит пропозиції може найближчим часом зрости. Загалом вибір покупця залежатиме від його потреб і фінансових можливостей.