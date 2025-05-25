Яке житло шукають українці у 2025 році: первинне чи вторинне, одно- чи двокімнатне, з ремонтом чи без? Чи впливає поверховість та, чи є потреба в автономності? 24 Канал, посилаючись на дані аналітиків та експертів з нерухомості, розповідає, які квартири цікавлять покупців та що може стати їхнім вибором цьогоріч.

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Новобудова чи вторинка: яким є вибір потенційного покупця

Квартири на вторинному ринку мають значно більший попит, ніж помешкання в новобудовах. За даними квітневого опитування OLX Нерухомості, 61% респондентів розглядали або розглядають житло як на первинному, так і на вторинному ринку. Проте квартиру лише в новобудові шукають 14% опитаних, тоді як лише вторинне житло – 24%.

Також аналітики OLX дослідили, що відгуків на вторинні квартири в понад 3 рази більше, ніж на помешкання в новобудовах. А це свідчить про значне переважання за попитом.

Економічні реалії – низькі доходи та зростання цін – штовхають українців до вторинного ринку, де можна знайти доступніше житло без ризиків очікування,

– коментують в OLX Нерухомості.

Якраз можливість негайного заселення українці під час опитування назвали головною перевагою вторинки (68% респондентів). Також серед плюсів:

можливість оцінити реальний стан об’єкта (57%);

сформована інфраструктура (51%);

шанс поторгуватися (50%);

ширший вибір районів (34%).

Як вирішальний фактор опитані називають нижчу ціну. Часто квартира на вторинці є вибором покупців, які не можуть дозволити собі житло в новобудові чи чекати завершення будівництва.



Вторинне житло / Фото Pexels

Первинний ринок залишається привабливим для тих, хто готовий витратити більше за кращий комфорт у майбутньому. За даними опитування, квартиру в новобудові розглядають через:

автономність опалення та наявність резервного живлення (53%);

сучасне планування (51%);

розвинену інфраструктуру, враховуючи наявність стоянок та дитячих майданчиків (45%);

нові матеріали та технології будівництва (44%).

Можливість зекономити на початкових етапах (31%) та оформити "єОселю" (25%) – також важливі фактори, особливо в умовах економічної невизначеності.

Проте первинний ринок має суттєві недоліки: 69% опитаних вважають, що купівля може бути ризикованою через незавершення будівництва, а 61% – вважають, що затримки в здаванні будинків в експлуатацію зараз суттєві. І це не враховуючи високу ціну, витрати на ремонт та очікування, які українці також виокремили як значні недоліки.



Ринок новобудов / Фото Pexels

Одна, дві чи три кімнати: чи має значення кількість

Однокімнатні та двокімнатні квартири є найпопулярнішими на ринку. В основному такими помешканнями цікавляться молоді сім'ї, а також інвестори, які планують їх здавати в оренду, зазначають аналітики OLX Нерухомості.

Одна з головних причин такого вибору – нижчі ціни в порівнянні з більшими за площею пропозиціями. До того ж квартири з одною та двома кімнатами через їхній ціновий діапазон підходять під критерії державної програми "єОселя".

До слова, середня вартість одно- та двокімнатних квартир на OLX становить 1,67 мільйона та 2,32 мільйона гривень відповідно. Трикімнатні помешкання продають у середньому за 4,34 мільйона гривень, а чотири- та п'ятикімнатні – за 8,87 мільйона та 18,5 мільйона гривень відповідно. Останні мають найменший попит, очевидно, що через високу ціну. Відповідно кількість пропозицій з такою кількістю кімнат на ринку невелика.

Чому квартири з ремонтом у пріоритеті

Найбільше потенційні покупці цікавляться квартирами з прийнятними побутовими умовами (є комунікації, частково меблі та техніка) та з євроремонтом. Це ще раз підтверджує той факт, що українці більше шукають готове вторинне житло.

Більшість людей шукають квартири з ремонтом. Квартири, в яких є будь-який ремонт, тобто такі, куди можна одразу переїхати. Ремонт забирає багато часу, а ще це зайві витрати. Людям потрібно заселятися зараз, а не відкладати життя на потім,

– каже Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України.

Середня вартість квартири з прийнятними умовами для проживання становить 1,35 мільйона гривень, а житла з євроремонтом – 2,61 мільйона гривень.



Спальня з євроремонтом / Фото Pexels

Квартири з ремонтом за авторським проєктом мають набагато менший попит через вищу ціну – у середньому 4,38 мільйона гривень.

Якщо квартира в новобудові, то яка?

Через повномасштабне вторгнення у покупців, які вирішують купити житло в новобудовах, сформувалася одна цікава тенденція. Мовиться про вибір квартири не під потреби одного мешканця, пари чи сім'ї, а родини з кількох поколінь.

Багато потенційних покупців забирають батьків чи родичів із тимчасово окупованих територій і перевозять їх до себе. Це безпосередньо впливає на запити шукачів на ринку нерухомості. Зокрема, бачимо стійку тенденцію до вибору формату європланувань, де спільні зони становлять від третини корисної площі,

– розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак.

Мовиться про квартири площею від 55 до 85 квадратів, де є великі кухні-вітальні, два санвузли та достатня кількість місць для зберігання. Це можуть бути й однокімнатні, і двокімнатні, і трикімнатні помешкання.



Простора кухня-вітальня / Фото Pexels

У відсотковому співвідношенні, за спостереженнями Вікторії Берещак, лідером є двокімнатні квартири з європлануванням (41%), а далі – однокімнатні (38%) та трикімнатні (21%).

Оскільки перевагою новобудов є автономність, то покупці звертають увагу на наявність альтернативних джерел живлення (чи є можливість заживити ліфтове обладнання, насос для подачі води тощо). Також серед критеріїв вибору:

наявність укриття в будинку чи поблизу;

облаштованість подвір'я та функціональність просторового планування;

відчуття тиші та спокою (зелені зони, обмежений трафік, школи та садки поруч, відсутність військових об'єктів поблизу).

Чи впливає на вибір житла поверховість

За даними OLX Нерухомості, покупці традиційно надають перевагу середнім поверхам – від 2 по 7 поверх. Це оптимальне співвідношення ціни та комфорту в багатоповерхівках.

Покупці звертають увагу на поверховість, бо це питання комфорту у випадку можливих блекаутів. Вони обирають варіанти від 2 до 9 поверху, часто навіть обмежуються 7 поверхом, якщо мовиться про старий житловий фонд,

– прокоментувала Вікторія Берещак.



У пріоритеті – середні поверхи / Фото Pexels

Вищі поверхи менш популярні з двох причин:

через вищу ціну, що стартує від 3 мільйонів гривень (в середньому на 30% дорожче за пропозиції на низьких та середніх поверхах);

через загрозу повітряних обстрілів з початком повномасштабного вторгнення.

Квартири на першому поверсі також у попиті. Та, на думку аналітиків, великою мірою зацікавленість тут формують покупці, що хочуть переоблаштувати житло під комерцію.

Отже, частим вибором українців у 2025 році буде одно- або двокімнатна квартира на вторинному ринку в просто житловому стані або з євроремонтом, що розташована на 2 – 7 поверхах.