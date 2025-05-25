Какое жилье ищут украинцы в 2025 году: первичное или вторичное, одно- или двухкомнатное, с ремонтом или без? Влияет ли этажность и, есть ли потребность в автономности? 24 Канал, ссылаясь на данные аналитиков и экспертов по недвижимости, рассказывает, какие квартиры интересуют покупателей и что может стать их выбором в этом году.
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Новостройка или вторичка: каков выбор потенциального покупателя
Квартиры на вторичном рынке пользуются значительно большим спросом, чем квартиры в новостройках. По данным апрельского опроса OLX Недвижимости, 61% респондентов рассматривали или рассматривают жилье как на первичном, так и на вторичном рынке. Однако квартиру только в новостройке ищут 14% опрошенных, в то время как только вторичное жилье – 24%.
Также аналитики OLX исследовали, что отзывов на вторичные квартиры в более 3 раза больше, чем на квартиры в новостройках. А это свидетельствует о значительном преобладании по спросу.
Экономические реалии – низкие доходы и рост цен – толкают украинцев к вторичному рынку, где можно найти доступное жилье без рисков ожидания,
– комментируют в OLX Недвижимости.
Как раз возможность немедленного заселения украинцы в ходе опроса назвали ключевым преимуществом вторички (68% респондентов). Также среди плюсов:
- возможность оценить реальное состояние объекта (57%);
- сформированная инфраструктура (51%);
- шанс поторговаться (50%);
- более широкий выбор районов (34%).
Как решающий фактор опрошенные называют более низкую цену. Часто квартира на вторичке является выбором покупателей, которые не могут позволить себе жилье в новостройке или ждать завершения строительства.
Вторичное жилье / Фото Pexels
Первичный рынок остается привлекательным для тех, кто готов потратить больше за лучший комфорт в будущем. По данным опроса, квартиру в новостройке рассматривают из-за:
- автономности отопления и наличия резервного питания (53%);
- современной планировки (51%);
- развитой инфраструктуры, учитывая наличие стоянок и детских площадок (45%);
- новых материалов и технологий строительства (44%).
Возможность сэкономить на начальных этапах (31%) и оформить "еОселю" (25%) – также важные факторы, особенно в условиях экономической неопределенности.
Однако первичный рынок имеет существенные недостатки: 69% опрошенных считают, что покупка может быть рискованной из-за незаконченного строительства, а 61% – считают, что задержки в сдаче домов в эксплуатацию сейчас существенные. И это не учитывая высокую цену, расходы на ремонт и ожидания, которые украинцы также выделили как значительные недостатки.
Рынок новостроек / Фото Pexels
Одна, две или три комнаты: имеет ли значение количество
Однокомнатные и двухкомнатные квартиры являются самыми популярными на рынке. В основном такими помещениями интересуются молодые семьи, а также инвесторы, которые планируют их сдавать в аренду, отмечают аналитики OLX Недвижимости.
Одна из главных причин такого выбора – более низкие цены по сравнению с большими по площади предложениями. К тому же квартиры с одной и двумя комнатами из-за их ценового диапазона подходят под критерии государственной программы "еОселя".
К слову, средняя стоимость одно- и двухкомнатных квартир на OLX составляет 1,67 миллиона и 2,32 миллиона гривен соответственно. Трехкомнатные квартиры продают в среднем за 4,34 миллиона гривен, а четырех- и пятикомнатные – за 8,87 миллиона и 18,5 миллиона гривен соответственно. Последние пользуются наименьшим спросом, очевидно, что из-за высокой цены. Соответственно количество предложений с таким количеством комнат на рынке небольшое.
Почему квартиры с ремонтом в приоритете
Больше всего потенциальные покупатели интересуются квартирами с приемлемыми бытовыми условиями (есть коммуникации, частично мебель и техника) и с евроремонтом. Это еще раз подтверждает тот факт, что украинцы больше ищут готовое вторичное жилье.
Большинство людей ищут квартиры с ремонтом. Квартиры, в которых есть любой ремонт, то есть такие, куда можно сразу переехать. Ремонт отнимает много времени, а еще это лишние расходы. Людям нужно заселяться сейчас, а не откладывать жизнь на потом,
– говорит Елена Гайдамаха, президент Ассоциации специалистов по недвижимости Украины.
Средняя стоимость квартиры с приемлемыми условиями для проживания составляет 1,35 миллиона гривен, а жилья с евроремонтом – 2,61 миллиона гривен.
Спальня с евроремонтом / Фото Pexels
Квартиры с ремонтом по авторскому проекту пользуются гораздо меньшим спросом из-за более высокой цены – в среднем 4,38 миллиона гривен.
Если квартира в новостройке, то какая?
Из-за полномасштабного вторжения у покупателей, которые решают купить жилье в новостройках, сформировалась одна интересная тенденция. Речь идет о выборе квартиры не под нужды одного жителя, пары или семьи, а семьи из нескольких поколений.
Многие потенциальные покупатели забирают родителей или родственников с временно оккупированных территорий и перевозят их к себе. Это непосредственно влияет на запросы соискателей на рынке недвижимости. В частности, видим устойчивую тенденцию к выбору формата европланировок, где общие зоны составляют от трети полезной площади,
– рассказала обозреватель рынка недвижимости Виктория Берещак.
Речь идет о квартирах площадью от 55 до 85 квадратов, где есть большие кухни-гостиные, два санузла и достаточное количество мест для хранения. Это могут быть и однокомнатные, и двухкомнатные, и трехкомнатные квартиры.
Просторная кухня-гостиная / Фото Pexels
В процентном соотношении, по наблюдениям Виктории Берещак, лидером являются двухкомнатные квартиры с европланировкой (41%), а дальше – однокомнатные (38%) и трехкомнатные (21%).
Поскольку преимуществом новостроек является автономность, то покупатели обращают внимание на наличие альтернативных источников питания (есть ли возможность запитать лифтовое оборудование, насос для подачи воды и т.д.). Также среди критериев выбора:
- наличие укрытия в доме или поблизости;
- обустроенность двора и функциональность пространственного планирования;
- ощущение тишины и покоя (зеленые зоны, ограниченный трафик, школы и садики рядом, отсутствие военных объектов поблизости).
Влияет ли на выбор жилья этажность
По данным OLX Недвижимости, покупатели традиционно предпочитают средние этажи – от 2 по 7 этаж. Это оптимальное соотношение цены и комфорта в многоэтажках.
Покупатели обращают внимание на этажность, потому что это вопрос комфорта в случае возможных блэкаутов. Они выбирают варианты от 2 до 9 этажа, часто даже ограничиваются 7 этажом, если речь идет о старом жилом фонде,
– прокомментировала Виктория Берещак.
В приоритете – средние этажи / Фото Pexels
Высшие этажи менее популярны по двум причинам:
- из-за более высокой цены, что стартует от 3 миллионов гривен (в среднем на 30% дороже предложений на низких и средних этажах);
- из-за угрозы воздушных обстрелов с началом полномасштабного вторжения.
Квартиры на первом этаже также в спросе. Но, по мнению аналитиков, в большой степени заинтересованность здесь формируют покупатели, которые хотят переоборудовать жилье под коммерцию.
Таким образом, частым выбором украинцев в 2025 году будет одно- или двухкомнатная квартира на вторичном рынке в просто жилом состоянии или с евроремонтом, расположенная на 2 – 7 этажах.