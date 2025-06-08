Арендовать однокомнатную квартиру в Печерском районе стоит 26,3 тысячи гривен, а в Деснянском – 10,9 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют аналитические данные DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.

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Какие цены на аренду однокомнатных квартир

Печерский – 26,3 тысячи гривен;

Шевченковский – 22,9 тысячи гривен;

Подольский – 21,3 тысячи гривен;

Голосеевский – 19,5 тысячи гривен;

Соломенский – 18,3 тысячи гривен;

Дарницкий – 18,2 тысячи гривен;

Оболонский – 16 тысяч гривен;

Днепровский – 15,5 тысяч гривен;

Святошинский – 13,9 тысяч гривен;

Деснянский – 10,9 тысячи гривен.



Вид на Деснянский район / Фото "Вечерний Киев"

Стоимость двухкомнатных квартир

Печерский – 29,4 тысячи гривен;

Шевченковский – 25 тысяч гривен;

Подольский – 28,9 тысячи гривен;

Голосеевский – 22,1 тысячи гривен;

Дарницкий и Оболонский – 20,9 тысячи гривен;

Соломенский – 20,1 тысячи гривен;

Днепровский – 17,4 тысячи гривен;

Святошинский – 18 тысяч гривен;

Деснянский – 13,5 тысячи гривен.



В Святошинском районе доступные цены на аренду / Фото Big Kyiv

За сколько предлагают трехкомнатные квартиры

Печерский – 30,5 тысячи гривен;

Шевченковский – 30,30 4 тысячи гривен;

Подольский – 29,7 тысяч гривен;

Голосеевский – 29,4 тысячи гривен;

Соломенский – 26,7 тысяч гривен;

Дарницкий – 24,6 тысячи гривен;

Оболонский – 23 тысячи гривен;

Святошинский – 20,1 тысячи гривен;

Днепровский – 14,5 тысячи гривен;

Деснянский – 12,3 тысячи гривен.



Дарницкий район – "золотая середина" в ценовом сегменте / Фото "Вечерний Киев"