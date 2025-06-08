Орендувати однокімнатну квартиру в Печерському районі коштує 26,3 тисячі гривень, а в Деснянському – 10,9 тисячі гривень. Про це свідчать аналітичні дані DIM.RIA, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Ціни рухаються вгору: у яких областях квартири в новобудовах подорожчали найбільше

Які ціни на оренду однокімнатних квартир

  • Печерський – 26,3 тисячі гривень;
  • Шевченківський – 22,9 тисячі гривень;
  • Подільський – 21,3 тисячі гривень;
  • Голосіївський – 19,5 тисячі гривень;
  • Соломʼянський – 18,3 тисячі гривень;
  • Дарницький – 18,2 тисячі гривень;
  • Оболонський – 16 тисяч гривень;
  • Дніпровський – 15,5 тисячі гривень;
  • Святошинський – 13,9 тисячі гривень;
  • Деснянський – 10,9 тисячі гривень.


Вигляд на Деснянський район / Фото "Вечірній Київ"

Вартість двокімнатних квартир

  • Печерський – 29,4 тисячі гривень;
  • Шевченківський – 25 тисяч гривень;
  • Подільський – 28,9 тисячі гривень;
  • Голосіївський – 22,1 тисячі гривень;
  • Дарницький та Оболонський – 20,9 тисячі гривень;
  • Солом'янський – 20,1 тисячі гривень;
  • Дніпровський – 17,4 тисячі гривень;
  • Святошинський – 18 тисяч гривень;
  • Деснянський – 13,5 тисячі гривень.


У Святошинському районі доступні ціни на оренду / Фото Big Kyiv

За скільки пропонують трикімнатні квартири

  • Печерський – 30,5 тисячі гривень;
  • Шевченківський – 30,4 тисячі гривень;
  • Подільський – 29,7тисячі гривень;
  • Голосіївський – 29,4 тисячі гривень;
  • Солом'янський – 26,7 тисячі гривень;
  • Дарницький – 24,6 тисячі гривень;
  • Оболонський – 23 тисячі гривень;
  • Святошинський – 20,1 тисячі гривень;
  • Дніпровський – 14,5 тисячі гривень;
  • Деснянський – 12,3 тисячі гривень.


Дарницький район – "золота середина" в ціновому сегменті / Фото "Вечірній Київ"